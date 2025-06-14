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مجلة هندسة عين شمس ضمن أفضل 6% عالميًا طبقًا لتقرير Elsevier

02:44 م السبت 14 يونيو 2025
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كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة عين شمس، تحقيق المجلة العلمية لكلية الهندسة بجامعة عين شمس قفزة نوعية طبقًا لأحدث تقرير Elsevier، والتي تعد من أعرق دور النشر المتخصصة في نشر الكتب والدوريات الطبية والعلمية.

وأعلنت جامعة عين شمس، في بيان، ارتفاع معدل الاستشهاد العلمي (Cite Score) للمجلة ليصل إلى 12.2 لعام 2024-2025، مقارنة بـ 10.8 في العام السابق، مما ساهم في تقدم تصنيف المجلة لتصبح ضمن أفضل 6% من المجلات الهندسية في مجال التخصص العام على مستوى العالم.

من جانبه، وجه الدكتور عمرو شعت، عميد الكلية، خالص الشكر والتقدير لأسرة تحرير مجلة Ain Shams Engineering Journal، على ما يبذلونه من جهود متميزة ومتواصلة في دعم مسيرة المجلة ورفع مكانتها العلمية والبحثية.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس تميز الأداء الأكاديمي والفكري لفريق العمل بالمجلة.

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جامعة عين شمس كلية الهندسة عمرو شعت
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