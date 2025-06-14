إعلان الفائزين بمسابقة الطالب المثالي بكليات جامعة المنيا الأهلية

المنيا- جمال محمد:



أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة الأهلية، اليوم السبت، نتيجة مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى كليات جامعة المنيا الأهلية .



وأسفرت النتائج عن فوز كلاً من: الطالب عمرو محمد على عبد الحكيم بالفرقة الثالثة كلية الصيدلة بلقب الطالب المثالي لجامعة المنيا الأهلية والمركز الأول، والطالبة منة الله جمال الدين مفيد محمد الفرقة الثانية كلية العلاقات العامة وإدارة الأعمال بالمركز الأول ولقب الطالبة المثالية.



كما فاز كلاً من: الطالب طارق سعد عبد العاطى كلية طب الأسنان الفرقة الثانية والطالبة منة الله سالم عبد القادر عبد السلام الفرقة الثانية كلية الطب البشرى بالمركز الثاني، وأخيراً فاز الطالب طارق علام ذكى محمد الفرقة الثالثة كلية الصيدلة، والطالبة مرنا عماد مصطفى عبد العاطى بالفرقة الثالثة كلية الصيدلة بالمركز الثالث.



وكانت تشكلت لجنة التحكيم من الدكتور أبو هشيمة السيد رئيسا للجنة، والدكتور أحمد شوقي زهران والدكتور عبدالمجيد أمين والدكتور محمد نجيب أعضاء للجنة، وتحت إشراف أ. وليد عبد القوى مدير عام إدارة رعاية الطلاب، وأ. عاطف عيسى، مدير إدارة النشاط الاجتماعي، وراندة على، ومحمود منصور أخصائي النشاط.



وأشار الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا الأهلية أن مسابقة الطالب والطالبة المثاليين أجريت على مستوى الجامعة وشارك فيها ١٧ طالب وطالبة وتأتي في إطار تفعيل الأنشطة الطلابية بجامعة المنيا الأهلية للعام الجامعي ٢٠٢4/٢٠٢5 وتتويجًا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، مضيفا إلي أن هؤلاء الطلاب يتميزون بالتفوق علي المستوي الأكاديمي والثقافي والعلمي، والاجتهاد فى الدراسة بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية والأنشطة التطوعية والقدرة على التواصل والتعاون مع زملائهم وأساتذتهم وحسن الخلق والسمعة الطيبة.

