مصدر: إعادة نقاش خفض سنوات الدراسة بكليات التربية لـ3 سنوات

كتب- عمر صبري:

بدأت لجنة قطاع كليات التربية في المجلس الأعلى للجامعات، في إعادة النقاش حول خفض سنوات الدراسة بكليات التربية بالجامعات إلى 3 سنوات بدلًا من 4، بحسب عضو بلجنة القطاع تحدث إلى "مصراوي".

جدير بالذكر أن لجنة قطاع كليات التربية كانت قد ناقشت العام الماضي مقترحًا لطبيعة الدراسة في كليات التربية يقضي بدراسة الطالب أو الطالبة 3 سنوات أكاديمية وسنة عملية وأطلق عليه نظام "3+1" ولكن واجه هذا التعديل عدة انتقادات قانونية وتشريعية.

وأضاف عضو بلجنة القطاع: إعادة النقاش تحافظ على الطرح القديم بأن تكون سنوات الدراسة في كليات التربية 3 سنوات بدلًا من 4 ولكن يجب أن يتم تلافي الأخطاء القانونية السابقة والتي شهدت اعتراضًا داخل لجنة التعليم في مجلس النواب العام الماضي.

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