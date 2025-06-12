وظائف بمستشفيات جامعة عين شمس.. الشروط والتقديم

كتب- عمر صبري:

أعلنت مستشفى عين شمس التخصصي التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، عن وظائف فني وأخصائي تمريض، وذلك لحملة تلك الشهادات.

وأوضحت مستشفى عين شمس التخصصي أن الشروط الواجب توافرها في الراغبين للتقدم للوظيفة تتضمن أن يكون من سكان القاهرة الكبرى ولديه كارنيه مزاولة المهنة وأن يكون لديه خبرة في الرعايات والأقسام.

وأشارت المستشفى أن التقديم متاح للذكور والإناث، منوهة أنه يتطلب تقديم موقف التجنيد للمتقدمين للوظيفة من الذكور.

وأضافت أن الراغبين في الحصول على التفاصيل والتقديم يمكن مقابلة مديرة التمريض بالمستشفى من السبت إلى الأربعاء من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا بمقر المستشفى في شارع الخليفة المأمون بجوار كلية التجارة جامعة عين شمس.

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