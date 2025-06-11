كتب- عمر صبري:

أعلنت كلية التربية الفنية جامعة حلوان استعدادها لاستقبال دفعات جديدة من طلاب الثانوية العامة دفعة 2025-2026، وذلك لإعداد معلمي التربية الفنية على المستويين المحلي والإقليمي.

ترجع بدايات الكلية إلى عام 1932 حين تم إنشاء قسم الرسم بمعهد المعلمات، تلاه تأسيس قسم مماثل بمعهد المعلمين عام 1935، وفي عام 1966/1967 تم دمج المعهدين تحت مسمى "المعهد العالي للتربية الفنية"، ثم تحول لاحقًا إلى "كلية التربية الفنية" مع تأسيس جامعة حلوان، وزادت مدة الدراسة بها إلى خمس سنوات للحصول على درجة البكالوريوس في التربية الفنية.

تقدم الكلية في مرحلة البكالوريوس برنامجين أساسيين:

• برنامج إعداد معلم التربية الفنية لمؤسسات التعليم العام.

• برنامج التثقيف الفني لإعداد خبراء الأنشطة الفنية بالمؤسسات الثقافية.

كما تطرح الكلية عددًا من البرامج المتميزة، منها:

• دبلوم العلاج بالفن.

• دبلوم التربية الفنية باللغة الإنجليزية.

• دبلوم ستوديو التصوير باللغة الإنجليزية.

وفى مرحلة الدراسات العليا:تشمل برامج الدبلوم العالي:

- دبلوم التربية الفنية.

- الدبلوم التكميلي لخريجي كليات التربية النوعية.

- الدبلوم التأهيلي لخريجي الكليات الفنية.

أما في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، فتتنوع التخصصات لتشمل:

- الرسم والتصوير، التصميم، النحت، الخزف، الأشغال الفنية، أشغال المعادن، أشغال الخشب، الطباعة اليدوية، النسيج اليدوي.

- مناهج وطرق تدريس التربية الفنية، أصول التربية الفنية، علم نفس التربية الفنية، تكنولوجيا تعليم التربية الفنية، النقد والتذوق الفني.

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