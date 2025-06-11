تقبل طلاب الثانوية علمي.. 10 معلومات عن كلية علوم التغذية 2025

كتب – عمر صبري:

يبحث طلاب الثانوية العامة ضمن تنسيق الجامعات 2025 عن معلومات تفصيلية حول كلية علوم التغذية بجامعة حلوان، الأولى من نوعها في هذا التخصص الحيوي الذي يلامس صحة الإنسان بشكل مباشر، ويواكب في الوقت ذاته متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.

وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن القبول في كلية علوم التغذية بجامعة حلوان:

* تقدم الكلية برامج علمية متخصصة تجمع بين الدراسة الأكاديمية الدقيقة والتدريب العملي المتقدم، في مجالات تتزايد أهميتها عالميًا.

* تضم الكلية أربعة تخصصات متميزة: التغذية العلاجية (باللغتين العربية والإنجليزية)، تغذية المجتمع، وعلوم الأغذية.

* تهدف الكلية إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل ضمن منظومة الرعاية الصحية والغذائية بمهنية عالية.

* تركز المناهج على فهم مشكلات المجتمع الغذائية والمساهمة في وضع حلول فعالة ومبتكرة لها.

* تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة من الشعبة العلمية فقط، عن طريق مكتب تنسيق الجامعات.

* تُقبل شهادات المعادلة للطلاب الوافدين وفقًا للضوابط واللوائح المعمول بها.

* يشترط للالتحاق بتخصص "التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية" الحصول على درجات مرتفعة في اللغة الإنجليزية.

* تعتمد الكلية نظام الساعات المعتمدة في الدراسة.

* يبدأ الطلاب دراسة التخصص من العام الدراسي الأول مباشرة دون سنة تمهيدية.

* يُقدَّم برنامج "التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية" بنظام المصروفات الدراسية.

شهادات ومجالات العمل بعد التخرج

تمنح الكلية درجات البكالوريوس في علوم التغذية بحسب التخصص، لتمنح الخريجين شهادة علمية قوية، وفرصة حقيقية لاقتحام مجالات العمل في أحد أهم التخصصات التي يحتاجها كل مجتمع.

تتوافر لخريج قسم تغذية المجتمع فى كل الجهات والهيئات والمنظمات ومعاهد البحوث ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ومراكز التأهيل والجهات والمؤسسات التي تعنى بالرصد التغذوي لفئات المجتمع وتقييم الحالة الغذائية للمجتمعات وتخطيط وتنفيذ البرامج التغذوية وتقديم خدمات تقييم الحالة الغذائية وإيجاد الحلول للمشكلات التغذوية .

كما تتوافر لخريج قسم التغذية العلاجية العمل فى المستشفيات الحكومية والاستثمارية والخاصة والمراكز العلاجية، والمعاهد البحثية ومراكز البحوث، الجهات والمؤسسات التى تقدم التغذية للجماعات مثل دور المسنين، المدن الجامعية، دور الحضانات، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، المدارس، المصانع،السجون، الملاجئ، دور الأيتام ، الاندية الرياضية، الوزارات والهيئات التى تقدم خدمات تقييم الحالة الغذائية ، وضع السياسات الغذائية في حالات الصحة والمرض.

وأيضا تتوفر لخريج قسم علوم الأغذية العمل فى الجهات البحثية المهتمة بهذا الفرع من التخصص وإجراء البحوث العلمية ، العمل فى المصانع والشركات والمؤسسات المهتمة بالصناعات الغذائية، العمل فى مجال تدعيم المنتجات الغذائية وتسويقها، تصنيع وتطوير المنتجات الغذائية، تقييم المنتجات الغذائية الجديدة وإجراء الدراسات العلمية عليها قبل طرحها للأسواق، القيام بعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال التخصص للعمل مع مجموعات من الشباب.

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