كتب- عمر صبري:

قال الدكتور أحمد عناني، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية، إن الوزارة وقعت اتفاقيات تعاون وشراكات دولية مع الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة؛ للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المُقدمة، فضلًا عن توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، ويشمل التعاون في مجال التدريب والبحث العلمي وعلاج الإدمان؛ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال الطبي.

وأشار "عناني"، خلال حصاد العام المالي للمستشفيات الجامعية، الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2024-2025، إلى توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، ويشمل التعاون في تدريب فرق الجودة والتقييم المبدئي لاستيفاء المستشفيات الجامعية لاشتراطات الحصول على الاعتماد GAHAR.

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