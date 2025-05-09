الزراعة والطاقة والتكنولوجيا.. أبرز مجالات المرحلة الأولى من الجامعات المتخصصة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تأسيس جيل حديث من الجامعات المصرية المتخصصة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 ومقتضيات الثورة الصناعية الخامسة.

المرحلة الأولى من إنشاء الجامعات المتخصصة..

أشار الوزير، إلى أن المرحلة الأولى من إنشاء الجامعات المتخصصة ستركز على قطاعات استراتيجية تُعد من أعمدة الاقتصاد القومي، مثل:

- الزراعة والصناعات الغذائية.

- التعدين.

- الطاقة.

- البرمجيات والتكنولوجيا.

- السياحة.

- الخدمات.

- البناء والتشييد والبنية التحتية.

- الإعلام وصناعة السينما.

- النقل والمواصلات.

- الصناعات التحويلية.



وأوضح "عاشور"، بحسب بيان، الجمعة، أن هذه الجامعات تلعب دورًا محوريًا في تلبية متطلبات المرحلة القادمة، من خلال تعزيز الكفاءات البشرية، وتقديم تعليم يعتمد على منهجيات قائمة على المشروعات والاقتصاد الدائري.



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