"الرعاية الصحية": تقديم الخدمة لـ 6 مليون مواطن عن منظومة التأمين الصحي الشامل

كتب- عمر صبري:

أطلقت كلية الإعلام بجامعة القاهرة فعاليات مؤتمرها الدولي الثلاثين تحت عنوان "الاتصال الصحي وتمكين المجتمعات المعاصرة"، في الفترة من 7 إلى 8 مايو 2025، بحضور نخبة من الأكاديميين، والخبراء الصحيين، والإعلاميين، وصناع المحتوى الرقمي من مصر والعالم.

يأتي المؤتمر برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الأستاذة الدكتورة ثريا البدوي، عميدة كلية الإعلام ورئيسة المؤتمر، الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأمينة عام المؤتمر، وبمشاركة الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالي الأسبق، في تجسيد واضح لحرص المؤسسات الأكاديمية والصحية العربية على النهوض بوعي المجتمعات وتمكينها صحياً، بالإضافة إلى عدد من كبار مسؤولي وزارتي التعليم العالي والصحة، إلى جانب أكاديميين دوليين من نيجيريا والهند والصين والبرازيل والإمارات.

من جانبه، ألقى الدكتور أحمد محمد عثمان مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية وعميد كلية الطب الأسبق، كلمة نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة، قال فيها إن "مؤتمر اليوم يعد ذو أهمية كبيرة لتحقيق منظومة تأمين صحي شامل التي تسعى الدولة لتقديمها للمواطنين".

وأشار إلى أن التغطية الصحية لمنظومة التأمين الصحي تشمل الآن 6 مليون مواطن، وأن هذا العام هناك جهود في 5 محافظات، وأن تقديم الخدمة التأمينية خلال العام القادم يحتاج إلى جهود كبرى ودور الإعلام في نشر الوعي الصحي.

كما اقترح ضرورة أن تكون موضوعات البحوث المتعلقة بالرعاية الصحية مصحوبة بورقة ملخصة لضمان توجيهها للمؤسسات الصحية والعمل بتوصياتها.

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