انطلاق مؤتمر إعلام القاهرة لمناقشة الاتصال الصحي وتمكين المجتمعات المعاصرة.. صور

كتب - عمر صبري:

أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة عن انطلاق فعاليات مؤتمرها الدولي الثلاثين تحت عنوان "الاتصال الصحي وتمكين المجتمعات المعاصرة"، بحضور نخبة من الأكاديميين، والخبراء الصحيين، والإعلاميين، وصناع المحتوى الرقمي من مصر والعالم.

وبحسب بيان، يأتي المؤتمر برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتورة ثريا البدوي، عميدة كلية الإعلام ورئيسة المؤتمر، الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأمينة عام المؤتمر، وبمشاركة الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، ووزير التعليم العالي الأسبق، في تجسيد واضح لحرص المؤسسات الأكاديمية والصحية العربية على النهوض بوعي المجتمعات وتمكينها صحياً، بالإضافة إلى عدد من كبار مسؤولي وزارتي التعليم العالي والصحة، إلى جانب أكاديميين دوليين من نيجيريا والهند والصين والبرازيل والإمارات.

وشهد انطلاق المؤتمر الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان ورئيس المجلس القومي للسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة.

وأوضحت الدكتورة ثريا البدوي، عميدة الكلية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يتخذ عن "تمكين المجتمعات"، وذلك يتطلب بناء الشراكة بين الإعلام الصحي الذكي والمواطن. موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرات الصحية المتعددة.

وأشارت إلى عدة عوامل تسهم في تحقيق ذلك، وهي: تبسيط اللغة العلمية في الاتصال الصحي، وتجنب الخطاب النخبوي ذي المصطلحات المعقدة، مشددة على أهمية تحول المواطن إلى منتج محتوى صحي توعوي وعدم الاكتفاء بتلقي المحتوى.

وأكدت على دور مراكز البحوث في تحليل البيانات لتعزيز الاستجابة الصحية، وكذلك أهمية مشاركة المعلومات الصحيحة وتحقيق الصدق والشفافية لخلق الاحترام المتبادل، وأخيراً المشاركة المجتمعية للمواطن، عبر المسابقات والمبادرات.



أمين عام المؤتمر: الاتصال الصحي يعزز الوعي ويسهم في تغيير السلوكيات الخاطئة

ورحبت الدكتورة وسام نصر، أمين عام المؤتمر ووكيلة كلية الإعلام لشؤون الدراسات العليا والبحوث بجامعة القاهرة، في كلمتها بالجلسة الافتتاحية بضيوف المنصة وكافة الحضور من ممثلي المجتمع المدني والمنظمات الأهلية الرائدة في مجال الصحة، وخبراء الإعلام والصحة من داخل مصر وخارجها.

وقالت نصر إن الاتصال الصحي وتمكين المجتمعات المعاصرة يلامس صميم التحديات والفرص التي تواجه العالم الصحي في ظل التطورات المتسارعة التي نشهدها، ويبرز دور الاتصال الصحي كأداة قوية لتعزيز الوعي وتغيير السلوكيات وتمكين الأفراد والمجتمعات لاتخاذ قرارات مستنيرة للحفاظ على صحتهم.

وأضافت أن رعاية جامعة القاهرة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتحاد الجامعات العربية لهذا المؤتمر يعد دليلًا قاطعًا على الأهمية القصوى التي توليها المؤسسات الأكاديمية والوطنية لقضايا الإعلام والصحة، وإيمانها الراسخ بالدور المحوري الذي يؤديه التعاون العلمي والمعرفي في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى حياة أفراد المجتمع.

وتابعت أمين عام المؤتمر أن استضافة المؤتمر لنخبة من الأساتذة والخبراء في مجالي الإعلام والصحة من مختلف أرجاء الوطن العربي والعالم يشكل دليلاً على المكانة المتميزة التي تحظى بها كلية الإعلام جامعة القاهرة كمنصة رائدة للحوار وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الإعلام.

وأشارت إلى تطلع الكلية للاستفادة من البحوث العلمية المقدمة خلال جلسات المؤتمر، والتي وصفتها بأنها تمثل إضافة نوعية وقيمة في مجال الإعلام والصحة، مؤكدة أن الحلقات النقاشية المتخصصة ستجمع نخبة من الخبراء المصريين والعرب والأجانب، لتبادل الرؤى والأفكار حول سبل تعزيز دور الإعلام في خدمة قضايا الصحة.

ولفتت وكيلة كلية الإعلام لشؤون الدراسات العليا والبحوث إلى أن هذا المؤتمر ليس مجرد منصة أكاديمية، بل هو محفل لإلقاء الضوء على جهود المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية التي تقوم بدور رائد وملموس في مجال الصحة، تقديرًا لجهودهم، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها مؤتمرات الكلية تخصيص أجنحة عرض للمؤسسات الصحية بهدف نشر ثقافة التطوع، والتعريف بجهود هذه المؤسسات بين الطلاب والباحثين، فضلاً عن تعزيز التوعية الصحية السليمة.

نائب رئيس جامعة القاهرة: مؤتمر إعلام القاهرة يتسق مع خطة الجامعة ورؤية مصر 2030

وأعرب الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، عن سعادته بتواجده بكلية الإعلام وتلبية دعوة حضور المؤتمر الذي يتم تحت رعاية الجامعة، موجها التحية لإدارة الكلية، على اختيار هذا الموضوع للمؤتمر الذي يأتي في وقت بالغ الأهمية، ويتطلب تعزيز التواصل لبناء مجتمع واعٍ وقادر على تبني أنماط صحية سليمة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا المؤتمر يضم جلسات متنوعة تتضمن موضوعات مهمة، كجهود الدولة المصرية في مجال الرعاية الصحية، بهدف تعزيز جودة الحياة كأحد مستهدفات استراتيجية مصر ٢٠٣٠، مشيدا كذلك بموضوع دور مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام تجاه الموضوعات الصحية.

وأضاف السعيد أن جلسة الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام الصحي تتسق مع توجهات الدولة والجامعة، مشيدا بتناول المؤتمر موضوعات التسويق الصحي وغيرها.

وختم السعيد كلمته بتوجيه الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر، متمنياً لهم النجاح وتحقيق الاستفادة المنشودة بما يطرح من أفكار تخدم البحث العلمي التطبيقي.



اتحاد الجامعات العربية: يجب الاستثمار في تدريب الإعلاميين على إنتاج خطاب إعلامي صحي



وقال الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، ورئيس مجلس أمناء مستشفى 57357 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، إن مؤتمر اليوم يعد ذا أهمية خاصة لاسيما أنه يأتي في إطار أن الإعلام الصحي أصبح مؤثرًا في تمكين الأفراد من نشر الوعي الصحي وأداة استراتيجية لمنع نشر الشائعات.

وأشار أمين عام اتحاد الجامعات العربية إلى أن تعزيز الاتصال الصحي يتطلب دمج وتعزيز قدرات الإعلاميين واستدعاء سياسات إعلامية قادرة على تبسيط المعلومات للجمهور وتقديم المعلومات وتمكينها عبر مناهج دراسية تهتم بالتعليم الصحي والعلوم البينية بما يجعل خريجي الإعلام قادرين على ذلك.

وأضاف أن جامعة القاهرة في طليعة الجامعات العربية التي أولت اهتمامًا بالبرامج الأكاديمية التي تركز على علاقة الإعلام بالوعي الصحي، لافتًا إلى اهتمام جامعة القاهرة بتقديم برنامج إعلامي أكاديمي في التحول الرقمي بما يعزز جهود تقديم الإعلام الصحي وتوفير متطلبات دراسته للأكاديميين، لافتًا إلى تجربة اهتمام المنصات المحلية والعربية في الاهتمام بالوعي الصحي تبرهن على قدرة الإعلام العربي على تقديم وعي صحي بما لا ينفصل عن الثورة العلمية الرابعة والخامسة.

ونوه أمين عام اتحاد الجامعات العربية إلى أنه بمقدور وسائل الإعلام تقديم رسائل علمية موجهة وذلك في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأن الأمر أصبح أكبر من تقديم برامج أكاديمية، حيث انتقل إلى ضرورة تقديم منظومة اتصال صحي قادرة على مواجهة الأزمات الصحية عبر تطوير المناهج العلمية وتشجيع البحث العلمي، مؤكدًا على أهمية التعاون العلمي والصحي المشترك عربيًا، موجها في ختام كلمته الشكر لرئيس جامعة القاهرة وعميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة على رعاية المؤتمر وجهود تنظيمه.

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