من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟

كتب – عمر صبري:

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتكليف الدكتور ممدوح محمد جاد الدماطي، وزير الآثار الأسبق وعميد كلية الآثار السابق بالجامعة، بالإشراف على متحف قصر الزعفران، وذلك اعتبارًا من 6 أبريل 2025 ولمدة عام.

ويُعد الدكتور ممدوح الدماطي أحد أبرز المتخصصين في علم المصريات، ويشغل حاليًا منصب أستاذ علم المصريات بقسم الآثار بكلية الآداب – جامعة عين شمس.

ولد الدماطي في 6 ديسمبر 1961 بالقاهرة، وتخرج في كلية الآثار – جامعة القاهرة عام 1983. حصل على درجة الماجستير في الآثار المصرية القديمة من الجامعة ذاتها عام 1989، وكان موضوع رسالته: "قاعة ست مسخنت بمعبد دندرة: دراسة دينية ولغوية".

ثم حصل على الدكتوراه من جامعة ترير بألمانيا بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وتناول امتحانه مواد علم الآثار المصرية القديمة (مادة أساسية)، وعلمي الآثار اليونانية والرومانية، والأعراق البشرية كمادتين فرعيتين.

المناصب الأكاديمية والإدارية

شغل الدكتور الدماطي عددًا من المناصب المهمة، أبرزها:

* أمين مساعد بالمتحف المصري بالقاهرة خلال فترات متقطعة بين عامي 1981 و1987.

* أمين متحف كلية الآثار – جامعة القاهرة (1988–1996).

* مدير عام المتحف المصري (2001–2004).

* وزير الآثار (2014–2015) في حكومة المهندس إبراهيم محلب.

كما شغل عدة مناصب أكاديمية، من بينها:

* مدرس بكلية السياحة والفنادق – فرع الفيوم (1996–1998).

* مدرس وأستاذ مساعد ثم أستاذ بقسم الآثار – جامعة عين شمس منذ عام 1998 وحتى الآن.

* أستاذ زائر بجامعة بازل السويسرية (2005).

* محاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في تخصصات الفن والآثار المصرية القديمة.

إسهاماته:

شارك الدكتور الدماطي في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية، وأشرف على العديد من الرسائل الجامعية، وله إنتاج علمي متميز في مجال المصريات.

نال وسام "فارس" من رئيس جمهورية إيطاليا في 10 أكتوبر 2004 تقديرًا لإسهاماته في حفظ التراث الثقافي.

وخلال فترة توليه وزارة الآثار، نجح في استرداد 460 قطعة أثرية مصرية، وافتتح 12 موقعًا أثريًا جديدًا، مما ساهم في تعزيز جهود حماية التراث الوطني.