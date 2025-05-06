جوالة عين شمس تحتضن الدراسة الرسمية الأساسية لتأهيل قادة المستقبل في الحركة الكشفية البحرية

كتب – عمر صبري:

استضاف المخيم الدائم لجامعة عين شمس، والكائن بكلية الزراعة، فعاليات الدراسة الرسمية الأساسية لتأهيل مساعدي قادة الوحدات الكشفية البحرية.

أُقيمت هذه الدراسة الهامة بتنظيم من لجنة الجوالة والخدمة العامة، بالتعاون مع جمعية الكشافة البحرية التابعة للاتحاد العام للكشافة والمرشدات، وذلك خلال الفترة من ٣٠ أبريل إلى ٣ مايو ٢٠٢٥.

هدفت الدراسة إلى تزويد الجوالين المؤهلين من مختلف عشائر كليات الجامعة بالمهارات القيادية الأساسية، وتسليط الضوء على دور ومهام القائد في الحركة الكشفية. كما شمل البرنامج التدريبي جوانب حيوية أخرى تُسهم في بناء شخصية الجوال وتنمية قدراته، من بينها:

أسس التخطيط الفعّال، والطرق المبتكرة لحل المشكلات، وأهمية السجلات وكيفية إدارتها، وكذلك الدور الحيوي والاحتياجات الأساسية لمساعد قائد الوحدة، والتدريب العملي على مهارات حياة الخلاء، وتنظيم اليوم الخلوي في المخيم الكشفي الدائم بكلية الزراعة.

تضمّن المنهج الدراسي مجموعة متنوعة من الموضوعات الأساسية في الحركة الكشفية، شملت تعريف ومبادئ وتاريخ الحركة الكشفية، وتقاليد العلم الكشفي، ونظام الشارات، وتقليد الزي الكشفي، بالإضافة إلى أساسيات القياسات والارتفاعات، ومهارات العقد والربطات الكشفية، وتقاليد السمر الكشفي، ونظام التأهيل الرسمي في الحركة الكشفية، وقانون منع التصادم البحري، إلى جانب أنواع المخاطيف والبَكَرات واستخداماتها في الأنشطة البحرية، ومكونات الفلوكة وأساسياتها، والتدريب العملي على قيادة الدفّة، والمنهج الكشفي الشامل، كذلك أنواع الاجتماعات الكشفية ومهارات إدارتها، وتكوين الوحدة الكشفية وهيكلها، إلى جانب مبادئ الإسعافات الأولية الهامة.

شهدت الدراسة مشاركة فاعلة من العديد من الجوالين المتحمسين والمؤهلين من مختلف كليات الجامعة، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالأنشطة الكشفية، ودورها في صقل مهارات الطلاب القيادية والشخصية.

تأتي هذه الأنشطة في إطار حرص جامعة عين شمس على توفير بيئة تعليمية شاملة ومتكاملة للطلاب، لا تقتصر على الجوانب الأكاديمية فحسب، بل تمتد لتشمل الأنشطة اللاصفية التي تُسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على تحمّل المسؤولية وخدمة المجتمع. ومن المتوقع أن تساهم هذه الدراسة في تخريج نخبة من مساعدي القادة المؤهلين، القادرين على دعم وتطوير الحركة الكشفية البحرية في الجامعة والمجتمع على حد سواء.

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