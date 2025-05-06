"READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة

كتب- عمر صبري:

نظم مركز التوظيف مبادرة "READY TO WORK"، بكلية الإعلام جامعة عين شمس، وذلك تحت إشراف الدكتورة هبة شاهين عميدة الكلية، والدكتورة سلوى سليمان وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

قدّم ورشة العمل خبيرا التسويق الدكتور عاصم طلبة، والدكتورة آية برادا، حبث تم توضيح مراحل عملية التخطيط للوظيفة، والتى تساعد الطلاب خلال الدراسة على تحديد قدراتهم ومهاراتهم ومجال تخصصهم في سوق العمل، وتحديد آليات العمل لتطوير تلك المهارات أثناء الدراسة وتنميتها بصفة مستمرة حتى يصبح الطلاب على استعداد كامل للعمل فور تخرجهم.

وأوضح أن الفرد، وفقًا للدراسات والأبحاث يكون متمكنًا من مهارتين: مهارة أساسية يعمل بها وغالبًا ما يتقنها عند بلوغه سن الأربعين، ومهارة ثانوية تصبح هي الأساسية بعد الأربعين، كي يتمكن من تحقيق إنجازات أكبر خلال فترة حياته.

وأوضحت الدكتورة آية برادا أن السيرة الذاتية (CV) اختلفت كثيرًا عن الأعوام الماضية، وخاصةً قبل ظهور الذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه الشركات حاليًا لفرز ملفات المتقدمين للوظائف قبل وصولها إلى مسؤول الموارد البشرية (HR)، وذلك من خلال نظام يُسمى (ATS).

وأضاف الندوة أنه يجب على الطلاب تحديد المهارات والخبرات المناسبة للوظيفة المتقدمين لها، فلا داعي لذكر أنك جيد في التصميم ولديك خبرة خمس سنوات إذا كنت تقدم على وظيفة في مجال الكتابة؛ إذ يُظهر ذلك عدم احترافية السيرة الذاتية.

كما أوضح المتحدثان كيفية الاستعداد لمقابلة العمل، والملاحظات التي يجب الانتباه لها أثناء المقابلة، مثل طريقة الجلوس، والتحدث، والسيطرة على التوتر، وطريقة التعامل بعد المقابلة، مثل إرسال رسالة شكر والاهتمام بنتيجة المقابلة.

وفي نهاية الورشة، أعرب الطلاب عن استفادتهم البالغة من ورشة العمل وحرصهم على تنمية المهارات الشخصية والمهنية المناسبة للبيئة الرقمية.

اقرأ أيضاً:

وزير التعليم: افتتاح 15 مدرسة مصرية يابانية جديدة سبتمبر المقبل





"رفيق".. لعبة إلكترونية صممتها طالبة لتعزيز الصحة النفسية