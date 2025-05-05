الخميس.. انطلاق مؤتمر وحدة الأشعة التداخلية بمستشفيات جامعة عين شمس

كتب- عمر صبري:

تنطلق الخميس المقبل فعاليات المؤتمر الأول لوحدة الأشعة التداخلية بمستشفيات جامعة عين شمس، المقامة في مركز التدريب وتطوير التعليم بمستشفيات جامعة عين شمس، في الفترة من ٧ إلى ٩ مايو ٢٠٢٥، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.

وتقام فعاليات المؤتمر تحت إشراف كل من: الدكتور أماني محمد رشاد رئيس القسم والدكتور أسامة حتة رئيس المؤتمر والدكتور محمد شاكر مدير وحدة الأشعة التداخلية.

يناقش المؤتمر أحدث التطورات فى تقنيات الأشعة التداخلية على مستوى العالم بمشاركة لفيف من رواد تخصص الأشعة التداخلية من الخبراء العالميين والمصريين من مختلف جامعات مصر مع عمل بث مباشر لحالات يتم علاجها بتقنيات الأشعة التداخلية فى وحدة الأشعة التداخلية بالمستشفيات وبجانب ورش عمل مختلفة.

يهدف المؤتمر لإطلاع أطباء التخصص على أحدث المستجدات والتقنيات فى تخصص الأشعة التداخلية وكذلك زيادة الوعى بالأمراض المختلفة التى يمكن علاجها بالأشعة التداخلية وكذلك وضع وحدة الأشعة التداخلية بمستشفيات جامعة عين شمس فى وضعها المستحق على الخريطة العالمية بما تمتلكه من كوادر متميزة في هذا التخصص ومساهمتها الرائدة في تطوير تخصص الأشعة التداخلية.

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