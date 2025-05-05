تفعيل اتفاقية التعاون بين جامعتي عين شمس واسكس البريطانية في المجال القانوني

كتب - عمر صبري:

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس البروفيسور أونيكا أوسوجي، عميد كلية الحقوق جامعة إسكس وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك بين الجامعتين.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن جامعة عين شمس جامعة عريقة تأسست منذ عام ١٩٥٠ وهي مؤسسة تعليمية وبحثية رائدة مثمنا التعاون مع جامعة اسكس ومُرَحبًا برؤية مشتركة لتطوير برامج تعليمية مبتكرة تثري العملية التعليمية وتواكب أحدث التطورات في مجال القانون.

وأضاف أن إتاحة الفرصة لطلابنا لدراسة مقررات اختيارية مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتهم وظروفهم، بالتعاون مع صرح أكاديمي عالمي كجامعة إسكس، لهو إثراء حقيقي لتجربتهم التعليمية.

وأبدى البروفيسور أونيكا أوسوجي، عميد كلية الحقوق جامعة إسكس سعادته، بالتعاون مع جامعة عين شمس العريقة وما تملكه من كوادر أكاديمية متميزة وطلاب متفوقين. مشيرا إلى أن جامعة إسكس تتطلع إلى تبادل الخبرات والمعرفة مع كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وتطوير برامج أكاديمية مشتركة تخدم مصالح الطلاب وتسهم في إثراء البحث العلمي في كلا الجامعتين. كما اعرب عن تطلعه لاستقبال أعضاء هيئة التدريس والطلاب من جامعة عين شمس في جامعة إسكس، وتعزيز التفاهم والتبادل الثقافي بين الجامعتين.

وأكد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق أن هذه الزيارة هي بمثابة خريطة طريق واضحة المعالم نحو بناء شراكة استراتيجية حقيقية مع صرح أكاديمي عريق كجامعة إسكس حيث نتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع زملائنا في إسكس لتطوير برامج تعليمية مشتركة تثري مناهجنا وتمنح طلابنا آفاقًا أوسع للمعرفة القانونية المقارنة وتتيح لطلابنا دراسة مقررات اختيارية يتم تصميمها بشكل مشترك، لخلق جيل من القانونيين المتميزين القادرين على فهم التحديات القانونية المعاصرة بمنظور عالمي.

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