فرص وظائف بالمجلس الأعلى للجامعات بنظام التعاقد.. الشروط وموعد التقديم

كتب- عمر صبري:

أعلنت مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات عن حاجته لشغل عدد من الوظائف بنظام التعاقد.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، عبر موقعه الرسمي، فتح باب التقدم ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 15 مايو 2025 وحتى شغل الوظائف المطلوبة.

وأشار إلى أن الوظائف المطلوبة هي مطور برمجيات، مهندس شبكات، مهندس تأمين شبكات، فني كهروميكانيكا، محاسب ومنسق إداري أول.

وللحصول على الشروط اللازمة للتقديم على الوظائف المعلنة من المجلس الأعلى للجامعات اضغط هنا.

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