كيف تتجنب النشر العلمي المزيف؟.. إليك دليل توعية الباحثين

كتب- عمر صبري:

أصدرت وحدة المكتبات الرقمية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات دليلًا توعويًا لكيفية تجنب النشر في المجلات المفترسة والمزيفة، وذلك في ظل تنامي ظاهرة المجلات المفترسة والمزيفة في الأوساط الأكاديمية، والتي تهدف في الأساس إلى تحصيل الأموال من الباحثين دون الالتزام بمعايير الجودة العلمية أو إجراء عمليات تحكيم أكاديمي حقيقية، الأمر الذي قد يضر بمصداقية البحث العلمي ويهدد جودة الإنتاج الأكاديمي.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، وبناءً على توجيهات الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

رفع مستوى الوعي لدى الباحثين

وبحسب بيان، تأتي هذه الخطوة اتساقًا مع التوصيات الصادرة عن مجلس نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، والتي تؤكد أهمية رفع مستوى الوعي لدى الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بمخاطر النشر في المجلات غير المعتمدة وطرق تجنبها، وحماية الجهود البحثية من الوقوع في فخ النشر غير الموثوق

ويقدم الدليل محتوى علميًا وتوعويًا متكاملًا، حيث يشمل تعريفًا بالمجلات المفترسة والمزيفة، وبيان أبرز خصائصها وعلاماتها التحذيرية، نماذج حقيقية من هذه المجلات، وكيفية التعرف عليها، آليات وأساليب التحقق من مصداقية المجلات والدوريات العلمية، عرض لأبرز المواقع الإلكترونية والأدوات المعتمدة التي تساعد الباحثين على التحقق من المجلات قبل النشر، تسليط الضوء على دور وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات في رصد وتحليل هذه المجلات، وتقديم الدعم الفني والتوعوي للجامعات وأعضاء هيئة التدريس، توصيات ختامية ومجموعة من المصادر الإضافية لتعميق الفهم حول هذه الظاهرة.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات أن هذا الدليل يأتي ضمن جهود مستمرة للحفاظ على جودة البحث العلمي في مصر، وتعزيز مصداقيته إقليميًا ودوليًا، وضمان النشر في قنوات علمية موثوقة ومعترف بها.

لتحميل الدليل اضغط هنا.