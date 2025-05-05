أعدادهم بلغت 2.6 مليون.. أشرف صبحي: الطلاب قوتنا الحقيقية

كتب- عمر صبري:

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، حفل ختام مهرجان "إبداع 13" والذي حصدت فيه جامعة القاهرة 12 جائزة في المجالات الأدبية والعلمية والفنية على مستوى الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

يأتي ذلك، وبحسب بيان، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة.

وحققت جامعة القاهرة المركز الأول فى مجالات مراسل غير متخصص، والإنشاد الدينى فردي، والروبوتات والذكاء الاصطناعي، والأشغال الفنية، وأفضل ممثلة، وأفضل مخرج، وأفضل ألحان، وحققت المركز الثاني في العرض المسرحي، واشغال فنية، وأفضل ممثل، وفى الرواية حققت المركز الثالث، كما حصلت الجامعة على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في الأفلام القصيرة غير متخصص.

الإعلامية منى الشاذلي سفيرة مهرجان إبداع لطلاب الجامعات

شهد فعاليات الحفل الختامي للمهرجان حضور لفيف من رؤساء الجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا، والإعلامية مني الشاذلي سفيرة مهرجان إبداع لطلاب الجامعات، ونخبة من الأدباء والإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة.

وثمن الدكتور أشرف صبحي، التعاون المثمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور أيمن عاشور لجهوده في إثراء الأنشطة الطلابية لمختلف شباب الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن مسابقة إبداع تشهد العديد من الإرث المصري، مؤكدًا أهمية الفن والثقافة داخل المجتمع.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى عدد طلاب الجامعات المصرية والذي يبلغ عدد ٢،٦ مليون يمثلون قوة مصر الحقيقية، مؤكدًا أن الوزارة تقدم الدعم الكامل للشباب المصري والتعرف على احتياجاته والاستجابة لها في كافة المجالات الفنية والرياضية وغيرها، لافتًا إلى التحديات المتغيرة التي يشهدها العالم مثل سرعة الاتصال التي جعلت العالم قرى صغيرة.

ووجه صبحي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه الكامل للشباب، مؤكدًا أن مصر تمتلك مكانه وتاريخ ونسيجا واحدا، ونعتز بقيادتها وجيشها وشرطتها.

رئيس جامعة القاهرة: المهرجان علامة مضيئة

وخلال كلمته، رحب الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، بالحضور تحت قبة جامعة القاهرة العريقة، مؤكدًا أهمية مهرجان إبداع الذي يُمثل علامة مضيئة في مسيرة دعم ورعاية مواهب شباب الجامعات، موجهًا الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لما يوليه من اهتمام غير مسبوق للشباب، إيمانًا بدورهم المحوري في بناء الجمهورية الجديدة، ولحرصه الدائم على تمكينهم في مختلف المجالات، والتي من بينها مجالات الإبداع والابتكار والفنون.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بالدور الرائد لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، في تنظيم هذا الحدث الوطني الجامع الذي أصبح نموذجًا يُحتذي به في رعاية المواهب الطلابية، واكتشاف الطاقات الواعدة داخل مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، مضيفًا أن استضافة الجامعة لهذا الحدث الكبير يُجسد ايمانها العميق بأهمية الأنشطة الثقافية والفنية في بناء شخصية متكاملة للطالب الجامعي، ويؤكد أن التميز لا يُصنع فقط داخل قاعات الدرس بل في ساحات الإبداع والابتكار والفنون.

وثمن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، الشراكة المستمرة والتعاون المثمر بين جامعة القاهرة ووزارة الشباب والرياضة خلال مهرجان ابداع في دورته الثالثة عشرة، لكونه يُشكل منصة وطنية لإكتشاف وصقل المواهب في مختلف مجالات الإبداع، متطلعًا أن يشهد المهرجان علي الدوام منافسات متميزة تعكس روح الشباب المصري وتعبر عن طموحة وإرادته.

وتضمن حفل ختام المهرجان، العديد من الفقرات الفنية الموسيقية والغنائية لطلاب الجامعات الفائزين والمتميزين، كما تضمن الحفل عرض فيلم عن حصاد مسابقة إبداع 13، والعرض الفني "باب إبداع"، وتكريم بعض الشخصيات العامة، و الرموز الفنية في المجالات الأدبية والفنية أبرزهم الاعلامية مني الشاذلي، والشيخة نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة البحث العلمي بدولة الامارات، والسيدة يسريه ساويرس، والكاتب المسرحي لينين الرملي، والفنان الراحل سعد أردش، والاعلامي الدكتور عمرو الليثي، والفنان محمد محمود، والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والفنان أحمد عبد العزيز، والفنان أحمد زاهر، والفنان حسين فهمي.

كما تم تكريم الطلاب الفائزين في مختلف مجالات المهرجان وتوزيع الجوائز .

12 جائزة لجامعة القاهرة

واختتمت فعاليات حفل مهرجان "إبداع 13"، والتي تعاونت في تنظيمها مع وزارة الشباب - إدارة العلاقات العامة والإعلام، والإدارة العامة لرعاية الشباب، وإدارة أمن جامعة القاهرة - بإعلان الجوائز حيث فازت جامعة القاهرة بـ 12 جائزة (9)جوائز فردية و (2) جائزة جماعية في مختلف المجالات، وجائزة لجنة تحكيم، ففي مجال الرواية فاز الطالب مينا مجدي مبارك عبد الملاك، وفي مجال المراسل غير المتخصص فازت الطالبة نيرة سعيد أحمد عبد السلام، وفي مجال الفنون التشكيلية غير متخصص (الأشغال الفنية) فازت كل من الطالبة نهى ربيع عبد الغني، والطالبة فاطمة حسن علي، وفي مجال الإنشاد الديني الفردي فاز الطالب علي محمود محمد، وفي مجال العروض المسرحية الفردية فازت الطالبة يمني فتحي فؤاد، والطالب أحمد مهاب عبد السلام عبد الفتاح، والطالب علي أحمد محمد صابر، والطالبة هايدي محمد حسين عبد الفتاح، كما فاز فريق الابتكارات العملية "روبوتات" بالمركز الأول، وفاز فريق العروض المسرحية جماعي – غير متخصص بالمركز الثاني.

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