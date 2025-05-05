إعلان

مركز أول لحاسبات ومعلومات عين شمس فى مسابقة عالمية على مستوى شمال إفريقيا

04:30 ص الإثنين 05 مايو 2025

كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمر صبري:

حصل الطالبين (عبد الرحمن عبد الناصر، عبد الرحمن عادل) بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس على المركز الأول ضمن فريق يمثل جمهورية مصر العربية في مسابقة Huawei ICT Competition 2024/2025 على مستوى شمال إفريقيا في مجال الحوسبة (Computing).

تنافس الفريق المصري مع أكثر من 30 فريقًا يمثلون 12 دولة إفريقية من أكثر من 100 جامعة مختلفة.

واستطاع الفريق المصري الفوز بالمركز الأول، مما يؤهلهم لتمثيل القارة في النهائيات العالمية التي ستُقام في الصين خلال شهر مايو 2025، حيث سيخوضون المنافسة على مستوى العالم من أكثر من 100 دولة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة عين شمس مصر الصين الطالب عبد الرحمن عبد الناصر الطالب عبد الرحمن عادل مسابقة Huawei ICT Competition 2024/2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان