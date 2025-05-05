مركز أول لحاسبات ومعلومات عين شمس فى مسابقة عالمية على مستوى شمال إفريقيا

كتب- عمر صبري:

حصل الطالبين (عبد الرحمن عبد الناصر، عبد الرحمن عادل) بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس على المركز الأول ضمن فريق يمثل جمهورية مصر العربية في مسابقة Huawei ICT Competition 2024/2025 على مستوى شمال إفريقيا في مجال الحوسبة (Computing).

تنافس الفريق المصري مع أكثر من 30 فريقًا يمثلون 12 دولة إفريقية من أكثر من 100 جامعة مختلفة.

واستطاع الفريق المصري الفوز بالمركز الأول، مما يؤهلهم لتمثيل القارة في النهائيات العالمية التي ستُقام في الصين خلال شهر مايو 2025، حيث سيخوضون المنافسة على مستوى العالم من أكثر من 100 دولة.