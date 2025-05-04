صدور 23 قرار جمهوري بتعيين رؤساء ونواب رؤساء وعمداء بالجامعات الحكومية

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتورة شادن معاوية حنفي محمود، رئيسًا لجامعة مدينة السادات.

• الدكتورة منال مصطفى عبدالحميد محمد عبدالرحمن، نائبًا لرئيس جامعة دمنهور لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

• الدكتور جمال جمال عبدالرؤوف بدر، نائبًا لرئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

• الدكتور مصطفى محمود مصطفى محمود، نائبًا لرئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب.

• الدكتور إيهاب أحمد محمد أحمد، عميدًا لكلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية.

• الدكتور منصور محمد أحمد محمد، عميدًا لكلية الحقوق، جامعة المنوفية.

• الدكتور حسين طه عطا سالم، عميدًا لكلية التربية، جامعة سوهاج.

• الدكتور محمود إبراهيم محمد عبدالرحمن، عميدًا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة قناة السويس.

• الدكتور محمد محمد خيرت محمد داود، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة دمنهور.

• الدكتورة دعاء محمد سيد حسين، عميدة لكلية الطب، جامعة السويس.

• الدكتور هاني شحته إبراهيم السيد غنيم، عميدًا لكلية التربية النوعية، جامعة بنها.

• الدكتور محمد أحمد عبداللطيف إبراهيم، عميدًا لكلية السياحة والفنادق، جامعة المنصورة.

• الدكتور أحمد عبد الرحمن سيد أحمد إبراهيم، عميدًا لكلية التجارة، جامعة بورسعيد.

• الدكتور مسعد رضوان عبد الحميد حسن، عميدًا لكلية العلوم الإدارية، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

• الدكتور عصام علي أمين عبدالصمد، عميدًا لكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، جامعة القاهرة.

• الدكتور عمرو عبدالسلام قنديل شعت، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة عين شمس.

• الدكتور رضا حسانين محمد حسانين، عميدًا لكلية العلوم، جامعة الوادي الجديد.

• الدكتور أحمد أنور عبدالغني يونس، عميدًا لكلية الطب، جامعة قناة السويس.

• الدكتورة مها فريد محمد سليمان علي، عميدة لكلية العلوم، جامعة قناة السويس.

• الدكتور محمود محمد سليمان علي، عميدًا لكلية الآداب، جامعة المنصورة.

• الدكتورة عبير محمد زكريا عبد العزيز بركات، عميدة لكلية التمريض، جامعة المنصورة.

• الدكتور شريف مسعود أحمد البدوي خريبة، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة المنصورة.

• الدكتور محمود محمد محمد عطية، عميدًا لكلية الزراعة، جامعة الزقازيق.

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