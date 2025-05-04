جامعة القاهرة تصدر تقرير الاستدامة عقب حصولها على المرتبة الفضية في تصنيف STARS

كتب- عمر صبري:

أصدرت جامعة القاهرة، تقرير الاستدامة لعام 2024 حول جهود الجامعة والتزامها بالاستدامة، وذلك في ضوء حصولها على المرتبة الفضية في تصنيف STARS لتقييم وتتبع الاستدامة في الجامعات.

ووجه رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، الشكر للجنة التوجيهية لبرنامج STARS وجمعية النهوض بالاستدامة في التعليم العالي على توفير كافة سبل الدعم للمتابعة والتحقق من الجهود المبذولة لتضمين مفاهييم الإستدامة في كافة القطاعات بالجامعة.

كما توجه رئيس الجامعة بالشكر لقطاع خدمة المجتمع، ومكتب الاستدامة، وكليات الجامعة ومعاهدها والإدارات والمراكز، الذين أسهموا في إعداد هذا التقرير.

وأكد رئيس الجامعة أن التقرير السنوي أحد أهم أدوات رصد جهود الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بجهود القائمين على إعداده ودورهم في ترجمة مفاهيم الاستدامة إلى ممارسة فعلية موثقة في هذا التقرير .. لافتًا إلى أن تقرير الاستدامة هو بوابة فعلية لمتابعة الأداء وتحقيق الأهداف التنموية.

ووجه رئيس الجامعة بتضافر ومواصلة الجهود لتحصل جامعة القاهرة على المرتبة الذهبية في تصنيف تقييم وتتبع الاستدامة في الجامعات STARS عام 2026.

من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن تقرير الاستدامة لعام 2024

يؤكد التزام جامعة القاهرة المستمر بالاستدامة، ويُبرز الآثار الإيجابية للممارسات المستدامة التي تُولّد قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية.

وأضافت الدكتورة غادة عبد الباري أن هذه الممارسات لا تهدف إلى خفض التكاليف والهدر فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تحسين بيئة التعلم والعمل، مما يُؤثر إيجابًا على جودة الحياة الجامعية.

جدير بالذكر أن تقرير الاستدامة يبرز جهود الجامعة وما حصلت عليه من نقاط في تصنيف تقييم وتتبع الاستدامة في الجامعات STARS في خمسة محاور أساسية هي: المجال الأكاديمي، الشراكة المجتمعية، إدارة الموارد، التخطيط والإدارة، والابتكار والقيادة، كما يعد هذا التقرير جزءا مهما في التخطيط الاستراتيجي لتعزيز التنمية من أجل مستقبل مستدام مع التوجه الدائم لبناء وتشغيل المجتمع الجامعي ليصبح أكثر صحة واستدامة.