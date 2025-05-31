"بيطري القاهرة" تحصل على تجديد الاعتماد المؤسسي والبرامجي

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، تجديد الاعتماد المؤسسي لكلية الطب البيطري، إلى جانب الاعتماد البرامجي للبرنامج العام "بكالوريوس الطب البيطري"، من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، في خطوة تعكس التزام الجامعة بتطوير العملية التعليمية والبحثية وفقًا لأرقى المعايير الدولية.

وأكد عبد الصادق أن هذا الإنجاز يعكس جهود الكلية في تحديث مناهجها وبرامجها التعليمية لمواكبة التطورات العالمية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على استحداث برامج أكاديمية جديدة تدعم الابتكار وتنمّي مهارات الطلاب، وتربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل والمجتمع.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن تجديد الاعتماد هو ثمرة عمل جماعي متكامل ضم إدارة الجامعة وفريق الجودة بالكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، مؤكدًا استمرار الجامعة في توفير كافة الموارد اللازمة للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية.

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان بكر، عميد كلية الطب البيطري، أن تجديد الاعتماد المؤسسي والبرامجي يعزز مكانة الكلية كأحد الصروح التعليمية الرائدة في مجال الطب البيطري بمصر والمنطقة، موضحة أن عملية الاعتماد جاءت بعد تقييم شامل لكل عناصر العملية التعليمية والبنية التحتية، وشملت تطوير المناهج، وتحديث المعامل، وتأهيل الكوادر الأكاديمية، وتعزيز الشراكة مع قطاعات الصحة العامة والثروة الحيوانية.

وأضافت أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تستند في قراراتها إلى معايير دقيقة تشمل جودة البرامج الأكاديمية، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس، والبحث العلمي، وتوافر البيئة التعليمية المناسبة، والمشاركة المجتمعية الفعالة.

يُذكر أن جامعة القاهرة تشهد تطورًا ملموسًا في مجال الاعتماد والجودة، حيث حصلت معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد المحلي أو الدولي، في إطار سعيها المستمر لتطوير الأداء الأكاديمي والإداري، ودعم تحولها إلى جامعة ذكية ومستدامة ومبتكرة.

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