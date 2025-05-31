عقد مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة كفرالشيخ بالمجلس الأعلى للجامعات

كتب - عمر صبري:

عقدت اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات والمشكلة طبقًا للقرار الوزاري رقم (692)، مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة كفر الشيخ.

ترأس اللجنة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، ووزير الصحة والسكان الأسبق، وعضوية الدكتور أشرف محمود حاتم، وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتورة هالة حلمي السعيد، مستشار رئيس الجمهورية، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقًا، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، ووزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور هاني محفوظ هلال وزير التعليم العالي الأسبق.

بدأت اللجنة مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة كفر الشيخ يوم الخميس الموافق 29 مايو الجاري، وذلك بحضور مرشحي الجامعة لعضوية اللجنة: الدكتور رضا إبراهيم عبد القادر نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، الدكتور السيد محمد إبراهيم حجازي نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق.

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