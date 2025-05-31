تنسيق 2025.. كل ما تريد معرفته حول التقديم لماجستير الملكية الفكرية

كتب- عمر صبري:

أعلن المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان عن فتح باب التقديم للالتحاق ببرنامج الماجستير الأكاديمي في الملكية الفكرية للعام الجامعي وتنسيق 2025-2026، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد.

ويمنح المعهد درجة الماجستير الأكاديمي في الملكية الفكرية بنظام الساعات المعتمدة وما يعادلها من النظام الأوروبي ECTs، وتتم الدراسة بمقر المعهد الكائن في 4 شارع كمال الدين صلاح – جاردن سيتي – أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة.

ويعتمد البرنامج على نظام هجين يجمع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد، حيث تُدرس 50% من المقررات الدراسية "أونلاين" على مدار يومين أسبوعيًا بعد مواعيد العمل الرسمية.

تُجرى الدراسة على مدار عامين جامعيين أربعة فصول دراسية، حيث يتضمن كل من الفصل الأول والثاني أربعة مقررات دراسية، ويشمل الفصل الثالث ثلاث مقررات، فيما يُخصص الفصل الرابع لإعداد رسالة علمية تمثل 25% من إجمالي البرنامج.

ويُتاح التقديم للحاصلين على أي مؤهل جامعي في مختلف التخصصات، مع أولوية القبول للحاصلين على مؤهلات عليا في القانون. ويقدم المعهد خصمًا بنسبة 25% من إجمالي نفقات الدراسة لأعضاء الهيئات القضائية، وضباط الشرطة، والمحامين، في إطار بروتوكولات التعاون المشترك.

وبدأ التقديم اعتبارًا من 25 مايو 2025، ويُشترط الحضور الشخصي إلى مقر المعهد لتقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل: أصل شهادة الليسانس أو البكالوريوس، وشهادة تقديرات جميع سنوات الدراسة، وصورة من بطاقة الرقم القومي، و6 صور شخصية حديثة، وشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، بالإضافة إلى ما يفيد الموقف من التجنيد للطلاب الذكور.

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