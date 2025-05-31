6 توصيات لمؤتمر كلية طب قصر العيني "نحو مجتمع طبى مبتكر"

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عن 6 توصيات، للمؤتمر السنوي للكلية "نحو مجتمع طبي مبتكر" هي كالتالي:

١- توطين ثقافة الابتكار: ترسيخ ثقافة الابتكار والريادة في البيئة الطبية، من خلال نشر الوعي، وتنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية المستمرة.

٢- إنشاء حاضنات تكنولوجية: العمل على تأسيس حاضنات تكنولوجية داخل كليات الطب لتشجيع المشاريع الريادية ودعم الأفكار الإبداعية في المجال الطبي.

٣- تعزيز حوافز الابتكار: زيادة وتوسيع نطاق الحوافز المقدمة للمبتكرين من أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وتوفير الدعم المالي واللوجستي اللازم لتحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية.

٤- تحديث المناهج الدراسية لاستيعاب التطورات فى استخدامات الذكاء الاصطناعي فى المجالات الطبية ودعم الجاهزية الرقمية للقطاع الصحي.

٥- الاهتمام بالطب الشخصى بحثاً وتدريباً وممارسة.

٦- الاهتمام بتدويل برامج كليات الطب التعليمية والتدريبية والبحثية لاجتذاب الطلاب والباحثين والمتدربين من الخارج.

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