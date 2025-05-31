إعلان

6 توصيات لمؤتمر كلية طب قصر العيني "نحو مجتمع طبى مبتكر"

04:30 ص السبت 31 مايو 2025

كلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عن 6 توصيات، للمؤتمر السنوي للكلية "نحو مجتمع طبي مبتكر" هي كالتالي:

١- توطين ثقافة الابتكار: ترسيخ ثقافة الابتكار والريادة في البيئة الطبية، من خلال نشر الوعي، وتنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية المستمرة.

٢- إنشاء حاضنات تكنولوجية: العمل على تأسيس حاضنات تكنولوجية داخل كليات الطب لتشجيع المشاريع الريادية ودعم الأفكار الإبداعية في المجال الطبي.

٣- تعزيز حوافز الابتكار: زيادة وتوسيع نطاق الحوافز المقدمة للمبتكرين من أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وتوفير الدعم المالي واللوجستي اللازم لتحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية.

٤- تحديث المناهج الدراسية لاستيعاب التطورات فى استخدامات الذكاء الاصطناعي فى المجالات الطبية ودعم الجاهزية الرقمية للقطاع الصحي.

٥- الاهتمام بالطب الشخصى بحثاً وتدريباً وممارسة.

٦- الاهتمام بتدويل برامج كليات الطب التعليمية والتدريبية والبحثية لاجتذاب الطلاب والباحثين والمتدربين من الخارج.

اقرأ أيضاً:

"أولياء أمور مصر": "البوكليت" خطوة لتخفيف الأعباء وتوفير تدريب فعّال للطلاب

صور.. مياه وساندويتشات لطلاب الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كلية طب قصر العيني حسام صلاح جامعة القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شروط ورابط الحصول على دعم المشروعات اليحثية بهيئة تمويل العلوم

إعلان

إعلان