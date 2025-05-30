الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة

كتب- عمر صبري:

عقد المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

ناقش المجلس تقريرًا حول برنامج (Horizon Europe) ودور مصر كشريك أساسي فيه، وأهمية انضمام مصر للبرنامج بما يتيحه من فرص تمويل وتعاون بحثي دولي، خاصة وأن الشراكة الحالية تمثل نقلة نوعية، تتيح لمصر فرصًا أكبر للمشاركة المؤثرة، حيث إن البرنامج يدعم البحوث من مرحلتها الأولية وحتى التطبيق الصناعي، ويركز على التحديات العالمية.

واستعرض المجلس مذكرة بشأن فتح باب القبول بالدراسات العليا بجميع الجامعات الحكومية لضباط القوات المسلحة اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026.

واستعرض المجلس عددًا من التقارير منها التقرير المقدم من اللجنة المعنية بدارسة تعديل مسمى لجان أخلاقيات البحث العلمي وإنشاء مكتب النزاهة العلمية بالجامعات طبقاً لما هو معمول به بالجامعات العالمية، والتقرير المقدم من اللجنة المعنية بدراسة مقابل الخدمات التي تقدمها الجامعات المصرية للطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا.

كما استعرض التقرير المقدم من اللجنة المعنية بإعداد نموذج أعمال تسويقي للأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات للاستثمار فيها، وزيادة الموارد الذاتية للجامعات، والتقرير المقدم من اللجنة المعنية بشأن دراسة تخفيض مصروفات الدراسات العليا للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات الحكومية المصرية.

كما أوصى المجلس بتصميم منصة إلكترونية من خلال المراكز المتخصصة بجامعة المنصورة؛ لبناء قاعدة بيانات مركزية تضم جميع مشروعات البحث العلمي الجارية والمنتهية بكافة الجامعات؛ لتعظيم الاستفادة منها.

اقرأ أيضاً:

"أولياء أمور مصر": "البوكليت" خطوة لتخفيف الأعباء وتوفير تدريب فعّال للطلاب

صور.. مياه وساندويتشات لطلاب الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد