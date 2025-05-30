ألفين جنيه مكافأة للعاملين بجامعة القاهرة

كتب- عمر صبري:

قرر مجلس جامعة القاهرة صرف مكافأة مالية قدرها 2000 جنيه لجميع العاملين والهيئة المعاونة بالجامعة الموجودين على رأس العمل، تقديرًا لجهودهم غير المعتادة وأدائهم المتميز طوال الفصل الدراسي الثاني، فضلاً عن أدائهم الطيب الذي انعكس على الارتقاء بمكانة الجامعة إقليميًا ودوليًا وتقدمها في التصنيفات الدولية، مشددًا على سرعة الانتهاء من إجراءات الصرف وفق توقيتات الرفع المالي.

ودعا رئيس الجامعة جموع العاملين ومنتسبى الجامعة لتطوير هذا الأداء المتميز والمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية جامعة القاهرة في مختلف القطاعات.

وأكد أن المكافأة المقررة تأتي في إطار سعي الجامعة لتشجيع وتقدير منتسبيها، وتعتبر جزءًا من استراتيجية جامعة القاهرة لتعزيز روح العمل والتحفيز على بذل المزيد من الجهد والتفاني والإخلاص في العطاء وتحقيق أعلى مستويات التميز الإداري.

اقرأ أيضاً:

"أولياء أمور مصر": "البوكليت" خطوة لتخفيف الأعباء وتوفير تدريب فعّال للطلاب

صور.. مياه وساندويتشات لطلاب الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد