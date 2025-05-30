"علوم حلوان" تفتح حوار الوعي: ندوة توعوية حول التنمر والعنف ضد المرأة

كتب- عمر صبري:

نظّمت كلية العلوم بجامعة حلوان، بالتعاون مع مركز رصد وحل المشكلات المجتمعية بالجامعة، ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة، ندوة توعوية بعنوان محاربة التنمر والعنف ضد المرأة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم، وإشراف الدكتور أحمد سعيد العزوني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة فعالة من إدارة الوعظ بالأزهر الشريف.

جاءت الندوة في إطار جهود الكلية لتعزيز ثقافة الوعي المجتمعي، ومواجهة الظواهر السلبية التي تهدد تماسك المجتمع واستقراره.

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب الدكتور مجدي الحجري عميد الكلية بالسادة الضيوف، موجّهًا حديثه لأبنائه الطلاب، داعيًا إياهم إلى التمسك بحُسن الخلق، ونبذ ظاهرة التنمر، وتعزيز قيم التواصل والاحترام المتبادل، خاصة تجاه المرأة، تقديرًا لدورها المحوري في المجتمع.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد سعيد العزوني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهمية الدور التوعوي للطلاب في مكافحة هذه الظواهر، سواء داخل الحرم الجامعي أو في بيئتهم الاجتماعية، مشددًا على ضرورة التوجه إلى مركز رصد المشكلات المجتمعية أو وحدة مكافحة العنف ضد المرأة أو الجهات المختصة عند ملاحظة مثل هذه السلوكيات.

وخلال فعاليات الندوة، تناولت الدكتورة سماح سالم، رئيس قسم العمل مع الجماعات بكلية الخدمة الاجتماعية ومدير مركز رصد المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان، التعريف العلمي والدقيق لكل من التنمر والعنف، مشيرة إلى الفرق بينهما، واستعرضت جهود الجامعة في التصدي لهذه الظواهر، نظرًا لما تسببه من انعكاسات سلبية على البنية المجتمعية.

فيما ركّزت الدكتورة سماح ربيع، مدير وحدة العنف ضد المرأة ورئيس قسم الأمراض النفسية بكلية الطب جامعة حلوان، على الأبعاد النفسية والعلمية لهذه الظواهر، موضحة تأثيرها العميق على الفرد والمجتمع، كما عرضت طرقًا علمية للتعامل مع هذه الحالات سواء من جهة الضحية أو الشخص المتنمر، مدعمة حديثها بإحصاءات واقعية توضح حجم المشكلات المجتمعية المرتبطة بها.

أما فضيلة الدكتور شريف أبو حطب، مدير منطقة وعظ القاهرة بالأزهر الشريف، فقد تناول الجانب الشرعي والديني لهذه القضية، مؤكدًا أن الإسلام يحرم التنمر، ويصون حقوق المرأة ويُعلي من مكانتها، حيث لا يتحقق توازن المجتمع واستقراره إلا بإعطائها حقوقها كاملة، مستشهدًا بآيات قرآنية كريمة وأحاديث نبوية شريفة.

وقد شهدت الندوة تفاعلًا ملحوظًا من الطلاب حيث طرحوا العديد من الأسئلة على السادة المحاضرين، مما أثْرى النقاش، وعزّز القيمة العلمية والتوعوية للقاء، وأسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي والثقافي لدى الحضور.

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