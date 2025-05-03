بالصور.. حالة سريرية نادرة لمريض متلازمة VEXASبمؤتمر طب القاهرة

كتب- عمر صبري:

شهد مركز المؤتمرات بكلية طب قصر العيني انعقاد مؤتمر الأمراض الجلدية السنوي 2025، بعنوان: "إتقان الأمراض الجلدية السريرية "Mastering Clinical Dermatology، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، بإشراف ورئاسة الدكتورة راندة يوسف، رئيس قسم الأمراض الجلدية.

حضر المؤتمر الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأمين عام المؤتمر، والدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة منال بوصلة، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، وأدارت الجلسة الافتتاحية الدكتورة دعاء محجوب، رئيسة اللجنة المنظمة.

وهدف المؤتمر إلى استعراض الجديد في الأمراض الجلدية، ومراجعة الأبحاث المنشورة في مختلف مجالات التخصص على مستوى الجامعات المصرية، وفتح آفاق لتبادل الخبرات.

الأمراض المناعية والأورام الخبيثة بالجلد

وتناول المؤتمر كيفية تطوير منظومة البحث العلمي بالقسم وربطها بالابتكارات الصناعية، وركز على عدد من المحاور المهمة؛ منها الأمراض المناعية وعلاقتها بالبيئة، والأورام الخبيثة بالجلد، والعدوى الجلدية، وأحدث تطورات مجال التجميل الجلدي وأجهزة الليزر الحديثة.

وكان من أبرز فاعليات المؤتمر عرض حالة سريرية نادرة لمريض يعاني متلازمة VEXAS، والتي أُشير إليها مسبقًا في مؤتمر الصدرية؛ حيث أُثيرت من جانب دراستها من الناحية الجلدية، وأُشير في المؤتمر إلى الأعراض الجلدية للمرض، مما يُوضح التكامل بين الأقسام ويُبرز أهمية التعاون بين تخصصات الطب المختلفة في تشخيص الحالات النادرة.

وتخلل المؤتمر عدد من ورش العمل والمناقشات العلمية؛ شارك فيها نخبة من المتخصصين من مختلف الجامعات، وأسهمت في تعزيز تبادل المعرفة وتطوير الأداء العلمي والسريري في هذا المجال.

وأكد الدكتور حسام صلاح أن أهمية المؤتمرات تكمن في كونها مرآة لما تحقق من إنجازات خلال العام، وفرصة لتقييم الأداء وتحديد خطوات التطوير المقبلة.

وأوضح صلاح أن طموح كلية طب قصر العيني هو أن تتبوأ مكانة ريادية على المستوى الدولي في التعليم، والبحث العلمي، والابتكار.

وأضاف عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات أن الجامعات اليوم قد انتقلت من الجيل الأول إلى الجيل الرابع، وهو ما يتطلب تطويرًا شاملًا وسريعًا، ليس فقط في البنية التحتية، بل في طرق الإدارة وسد الفجوات بين القطاعات المختلفة.

وأشار صلاح إلى أن رؤية الدولة في هذه المرحلة ترتكز على ربط الجامعات باحتياجات الأقاليم التي تقع فيها، وتوجيه أولوياتها من خلال أفكار علمائها بما يخدم أولويات الاقتصاد الوطني.

التحول الحقيقي المطلوب

وأضاف عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات أن توليد الصناعة من داخل الجامعة عبر الابتكار هو التحول الحقيقي المطلوب، وأن الجامعات يجب أن تكون منارات للصناعة والابتكار، مشددًا على ضرورة التكامل بين الأقسام والقطاعات المختلفة داخل الكليات.

وأشار صلاح إلى أهمية مركز قصر العيني لدعم البحوث والابتكار، الذي أُنشئ لدفع عجلة البحث العلمي بما يخدم الاقتصاد المصري.

وأكد عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات أهمية الدور الذي تلعبه المستشفيات الجامعية في دعم الاقتصاد من خلال تسخير إمكاناتها للطلاب والبحث العلمي، والمشاركة في دراسة احتياجات الدولة وربط المنظومة الطبية بالمنظومة الاقتصادية.

وأشار الدكتور عمر عزام إلى أن أهمية المؤتمر لا تكمن فقط في الطروحات العلمية التي يقدمها؛ بل في كونه منصةً فعالةً لبناء شراكات وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية والطبية داخل مصر وخارجها.

ونوّه عزام بأن دمج البحث العلمي في خطط التنمية يمثل ضرورة ملحَّة، وأن الكلية تسعى من خلال مؤتمراتها إلى دعم هذا الاتجاه عبر تشجيع الأبحاث التطبيقية والربط بين التخصصات.

وأشادت الدكتورة راندة يوسف بإيمان عميد الكلية بأهمية تكامل التخصصات وتعاونها، كما ظهر في مناقشة الحالة السريرية التي جمعت بين الأمراض الجلدية والأمراض الصدرية.

وأكدت يوسف أن المؤتمر جاء هذا العام ليعكس حرص القسم على مواكبة أحدث المستجدات العلمية في مجال الأمراض الجلدية، واستعراض الأبحاث العلمية المتميزة المنشورة على مستوى الجامعات المصرية ومؤسسات الدولة، إلى جانب تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات.

وأضافت يوسف أن العمل المشترك بين الأقسام المختلفة يمثل السبيل الأمثل لتطوير التعليم الطبي وتحقيق الجودة، وأن المؤتمر يفتح الباب أمام مزيد من التعاون في المستقبل.

يأتي هذا المؤتمر تتويجًا لجهود الكلية في دعم التميز العلمي والتكامل بين التخصصات، بما يعزز مكانة قصر العيني كمنارة للتعليم الطبي والبحث والابتكار في مصر والمنطقة.

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