رئيس جامعة حلوان يترأس لجان تقييم "المرأة تقود للتنفيذيات"

كتب- عمر صبري:

انطلقت فعاليات اليوم الثالث من المقابلات الشخصية لبرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، وسط حضور رفيع المستوى ومشاركة واسعة من شخصيات تنفيذية وعامة من مختلف القطاعات، حيث ترأس الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، لجان التقييم لاختيار أفضل العناصر النسائية المرشحة للالتحاق بالبرنامج، وذلك تحت مظلة مدرسة تأهيل المرأة للقيادة.

وأكد "قنديل"، أن البرنامج يُترجم إيمان الدولة العميق بأن المرأة ركيزة فاعلة في التنمية وقيادة التغيير، مشيرًا إلى أن تمكين المرأة لا يقتصر على منح الفرصة، بل يشمل توفير أدوات الدعم، صقل المهارات القيادية، بناء شبكات تمكين، وإزالة المعوقات المؤسسية والمجتمعية.

وأضاف أن المرأة أثبتت في مختلف المواقع قدرتها على الإبداع والإخلاص والكفاءة، والبرنامج الحالي يسعى لتوجيه هذه الطاقات في مسار عملي يستهدف تعزيز تمثيل المرأة في المناصب التنفيذية.

برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"

برنامج وطني رائد يهدف إلى إعداد كوادر نسائية قيادية، وتأهيلهن لتولي المناصب التنفيذية في الجهاز الإداري للدولة، وتقديم منهج تدريبي متكامل يجمع بين المحاضرات النظرية وورش العمل والتدريب الميداني.

المحاور التدريبية الأساسية

- المهارات القيادية

- الإدارة الحديثة

- ريادة الأعمال

- العلاقات العامة والإعلام

- الاقتصاد والتنمية المستدامة

- قضايا المرأة وقصص النجاح

معايير التقييم

قيمت اللجان المتخصصة، المرشحات وفق معايير دقيقة، منها:

- السمات الشخصية

- مهارات القيادة واتخاذ القرار

- القدرة على التواصل والإقناع

- المرونة الذهنية

- الإبداع والحافز الشخصي

الهدف الاستراتيجي

يدعم البرنامج جهود الدولة المصرية في تمكين المرأة بشكل علمي ومؤسسي، ضمن رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، من خلال:

- تأهيل قيادات نسائية جديدة

- تعزيز دور المرأة في رسم السياسات العامة

- المساهمة في مراكز صنع القرار

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