لوحات مبهرة.. شاهد مشروعات تخرج لطلاب بالفرقة الثالثة بآداب حلوان

كتب - عمر صبري:

أعد طلاب الفرقة الثالثة مادة تصميم ديكور مسرحي بشعبة الديكور والأزياء بقسم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان، مشاريع تخرج مميزة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، والدكتور أحمد راوي عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتورة عبير منصور رئيس القسم، والدكتور وليد الرافعي .

شكسبير والوزير العاشق

وتضمنت الأعمال الطلابية تصميم لمشاهد من مسرحيات : " ماكبث " لوليم شكسبير و "الوزير العاشق" لفاروق جويدة و كذلك تصميم لمشاهد وشخصيات من أوبرا "أورفيوس و إيروديس".

ويلعب تدريب الطلاب في هذا المجال دورًا محوريًا في إثراء العملية التعليمية، حيث يجمع بين الجوانب الفنية والتقنية لإعداد كوادر متميزة قادرة على الإبداع في مجالات تصميم الديكور والأزياء المسرحية.

وتُعد الشعبة بمثابة حاضنة للمواهب الشابة، تسهم في تنمية الحس الجمالي والقدرات التعبيرية، بما يعزز من جودة العروض المسرحية ويدعم صناعة المسرح المصري بروح جديدة وإبداع متجدد.

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