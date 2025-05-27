قرارات جمهورية بإنشاء 5 جامعات أهلية بالمحافظات

كتب- محمد شاكر:

نشرت الجريدة الرسمية، عددًا من القرارات للرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء عدد من الجامعات الأهلية، وهى جامعات: الفيوم الأهلية - طنطا الأهلية - الأقصر الأهلية - دمياط الأهلية - مدينة السادات الأهلية.

وتضمنت القرارات مكان إنشاء كل جامعة ومنحها الشخصية الاعتبارية، مع التأكيد أنها لا تهدف للربح، ووضع أهداف كل جامعة، وعدد وأسماء الكليات التابعة لها، وغير ذلك من التفاصيل الخاصة بكل جامعة من هذه الجامعات الجديدة.

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