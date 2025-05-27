8 كليات بجامعة دمنهور الأهلية في تنسيق الجامعات 2025

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور القرار الجمهوري رقم 244 لسنة 2025، بإنشاء جامعة أهلية جديدة تحت اسم جامعة دمنهور الأهلية، ومقرها حي البستان بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، لتكون إحدى الجامعات المشاركة في تنسيق العام الجامعي 2025/2026، حيث تستقبل طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

وتضم الجامعة 8 كليات تشمل:

- كلية الصيدلة

- كلية الطب البيطري

- كلية التمريض

- كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

- كلية العلوم

- كلية الأعمال

- كلية اللغات والعلوم الإنسانية

- كلية الفنون التطبيقية

ويأتي إنشاء الجامعة في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح، بهدف تقديم تعليم جامعي عالي الجودة يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وأوضح الوزير، أن القرار الجمهوري بإنشاء جامعة دمنهور الأهلية يأتي ضمن حزمة من 12 جامعة أهلية جديدة تم إنشاؤها بقرارات جمهورية، وتشمل: جامعة السويس الأهلية، جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة مدينة السادات الأهلية.

وأكد الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، أن هذه الجامعات تمثل نموذجًا لجامعات الجيل الرابع، حيث تقدم برامج دراسية بينية حديثة، وتوفر بيئة تعليمية تكنولوجية متقدمة، فضلًا عن بنية تحتية متميزة ومعامل مزودة بأحدث الأجهزة، مشيرًا إلى أن إيراداتها تُعاد استثمارها في تطوير العملية التعليمية.

من جانبه، أشار الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أن الجامعات الأهلية الجديدة استكملت تجهيزاتها من حيث الموارد البشرية والبنية التحتية، وستكون جاهزة لاستقبال الطلاب بداية من العام الدراسي 2025/2026، مضيفًا أن عدد الجامعات الأهلية في مصر ارتفع إلى 32 جامعة، ليصل إجمالي الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية إلى 128 جامعة مقارنة بـ50 جامعة فقط عام 2014.

وأوضح أن هذا التوسع الكبير يعكس حجم الاستثمارات الضخمة التي تشهدها منظومة التعليم العالي في مصر، بما يواكب الزيادة المتوقعة في عدد الطلاب، حيث بلغ عدد الملتحقين بالتعليم الجامعي هذا العام نحو 3.8 مليون طالب، ومن المتوقع أن يتجاوز العدد 5 ملايين طالب بحلول عام 2030.

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