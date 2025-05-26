تزامنًا مع تشييع جنازة حفيد الدجوي.. انتظام الامتحانات بجامعة MSA

كتب- عمر صبري:

تواصل جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة MSA أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025 داخل الكليات، طبقًا لضوابط المجلس الأعلى للجامعات ولجداول الامتحانات المعلنة من قبل الكليات منذ أيام.

يأتي ذلك تزامنًا مع توقيت تشييع جنازة الدكتور أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة MSA، عقب صلاة الظهر اليوم الإثنين 26 مايو، من مسجد الدجوي بجوار الجامعة.

ودون الحساب الرسمي لجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة MSA بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نعيا لوفاة حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس الأمناء، أمس، جاء فيه: الدوام والبقاء لله وحده وإنا لله وإنا اليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم انتقل إلى ربه الأعلى الدكتور أحمد شريف الدجوى مدير التسويق والعلاقات العامة بجامعة MSA وحفيد السيدة الفاضلة نوال الدجوى رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وأعلنت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام.

وأرسلت الجامعة برقية عزاء من جميع أسرة الجامعة والطلاب والخريجين والسادة أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين، داعين الله عز وجل أن يرحمه ويغفر الله وان يدخله فسيح جناته وأن يلهم كل أفراد العائلة الصبر والسلوان.

وكان وزارة الداخلية قد أعلنت عبر بيان صحفي رسمي، أنه وفي ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ملابسات وفاة أحمد الدجوى حفيد نوال الدجوى و بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 25 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة من أسرة المذكور بقيامه بإطلاق عيار نارى على نفسه مستخدماً طبنجة مرخصة خاصة به حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة القسم مما أدى إلى وفاته.

وأشارت التحريات إلى أنه كان يعالج فى الفترة الأخيرة من أمراض نفسية وسافر للخارج فى رحلة علاجية فى هذا الإطار وعاد للبلاد مساء 24 الجاري، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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