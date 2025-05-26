خطر.. إليك تأثير عدم شرب ماء كافٍ على طالب الثانوية العامة

كتب- عمر صبري:

حذَّرتِ الدكتورة شهندة أحمد رامز، بقسم الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث، من جفاف الجلد الشديد لطالب الثانوية العامة أو طلاب المراحل التعليمية الذين يواجهون ضغوط المذاكرة والتركيز أثناء أداء الامتحانات، مؤكدةً أن ذلك يعد علامةً لعدم شرب القدر الكافي من الماء؛ وهو أمر بالغ الخطورة لأنه قد يوثر على تركيز الطالب.

وأضافت رامز، خلال نشرة طبية توعوية، صادرة عن المركز القومي للبحوث: نلاحظ نزيف الأنف أو اللثة مع أبنائنا أثناء فترة الامتحانات؛ فلا بد أن ننتبه إلى أن تلك الأعراض قد تكون نتيجة نقص فيتامين سي الذي يظهر تأثيره أكثر بسبب توتر الامتحانات؛ لذلك يجب أن نحرص على إعطاء أبنائنا بعض الأكلات الغنية بفيتامين سي يوميًّا؛ مثل البطاطس والطماطم والبرتقال.

وأوضحت الأستاذة بقسم الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث، أن كل الأمهات تخشى من حدوث أي أمراض لأولادها؛ خصوصًا في فترة الامتحانات، والأمراض التي تحتاج إلى عزل الطالب؛ لمنع انتشار المرض بين باقي الطلبة، مما قد يؤدي إلى حرمانه من دخول الامتحان بشكل طبيعي مثل الجديري المائي، ولتجنب حدوث ذلك يجب الإتمام بإعطاء أبنائنا التطعيمات المتاحة للأمراض المعروفة بانتشارها بين طلبة المدارس؛ لنتمكن من حمايتهم قدر المستطاع من تلك الأمراض.

اقرأ أيضًا:

أولياء الأمور يطالبون بمراجعة دقيقة لامتحانات الثانوية العامة 2025

دكتورة جلدية: يجب علاج هذه الأعراض لعدم التأثير على تركيز طالب الثانوية

محظورات لجان امتحانات الثانوية الأزهرية 2025