كتب- عمر صبري:

قدمت الدكتورة شهنده أحمد رامز قسم الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث، نصائح توعوية عن حالة الجلد أثناء فترة الامتحانات خصوصا امتحانات الثانوية العامة.

وقالت، رامز، خلال نشرة بحثية صادرة عن المركز القومي للبحوث، إنه هناك بعض الأمراض الجلدية التي قد تظهر لأول مرة أثناء فترة الامتحانات مثل الثعلبة وهي تساقط الشعر بطريقة مفاجئة من جزء بفروة الرأس أو الجفون أو الرموش وذلك نتيجة للضغط العصبي أثناء فترة الامتحانات وقد نلاحظ أيضا تقطيع الشعر اللارادى بسبب التوتر المستمر مما قد يسبب التهابات في فروة الرأس وهناك أيضا الحساسية العصبية وهي إحساس شديد بالحكة المستمرة خاصة في الأطراف.

وأضافت أنه هناك أمراض جلدية تزداد حدتها عند الطفل الذي يعاني منا بالفعل وذلك بسبب توتر الامتحانات مثل الصدفية أو البهاق أو فرط التعرق لذلك يجب استشارة الطبيب المتابع للحالة لتعديل جرعات العلاج أثناء فترة الامتحانات لتجنب تلك الانتكاسات المرضية.

تساقط عنيف في الشعر

وأشارت إلى أنه هناك بعض الظواهر الجلدية التي تمثل علامات منذرة لوجود مشاكل عضوية لدى الطالب قد تؤثر على استيعابه وأدائه في الامتحانات ومعروف هذه المشاكل العضوية ويكون علاجها مبكرا قد يساعد كثيرا الطالب لتحقيق النجاح المطلوب فقد نلاحظ تساقط عنيف في الشعر ولكن في عموم فروة الرأس وهذا العرض قد يكون مؤشر لوجود أنيميا حديد ومن المعروف أن انيميا الحديد تؤثر بالسلب علي تركيز الطالب وأدائه وعلاجها سوف يحسن أدائه كثيرا.

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