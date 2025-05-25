اتحاد الجامعات العربية: إطلاق النسخة الثالثة من التصنيف العربي

كتب- عمر صبري:

أكد الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامه خلال الاجتماع الافتراضي الذي عُقد في مقر الامانة العامة لاتحاد الجامعات العربية بحضور المدير التنفيذي للاتحاد الدكتور أنس السعود أن اطلاق النسخة الثالثة من التصنيف العربي للجامعات يأتي في إطار سعي اتحاد الجامعات العربية إلى دعم التميز الأكاديمي وتعزيز التنافسية بين مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي ومواكبة التطورات في نظم التصنيف العالمية ورفع دقة القياس وجودة النتائج.

ويتكون التصنيف في نسخته الجديدة من نفس المعايير الأربعة الرئيسية والتي تشمل التعليم والتعلم - والبحث العلمي - والابتكار والتأثير المجتمع - والانفتاح والتعاون الدولي.

قياس أداء الجامعات

وأشار إلى أن قياس أداء الجامعات يأتي من خلال 36 مؤشراً كمّياً ونوعياً تم تطويرها بالتعاون مع خبراء إقليميين ودوليين.

وأضاف الدكتور سلامه أن النسخة الثالثة من التصنيف تُعد نقلة نوعية في آليات جمع البيانات وتحليلها بحيث أصبحت عملية إدخال البيانات والتحقق منها واحتساب الأوزان والمؤشرات مؤتمتة بالكامل، مما يقلل من التدخل اليدوي ويعزز من موثوقية النتائج وموضوعيتها، وهذا التحديث يعكس التزام الاتحاد المستمر بتطوير أدوات التصنيف وجعلها أكثر عدالة وفعالية ومواءمة مع تطورات التعليم العالي في المنطقة العربية.

من جانبه قدم الدكتور السعود شرحاً تفصيلياً حول آلية تقدم الجامعات الراغبة بالاشتراك في التصنيف العربي للجامعات موضحا أن تزويد إدارة التصنيف بالبيانات المطلوبة وتحديث المعلومات حول انشطة الجامعات المهمة والنوعية يُسهم في الحصول على المعلومات الدقيقه.

وأشار إلى استعداد فريق العمل في إدارة التصنيف العربي للجامعات بالاستجابة لأي استفسارات أو تقديم المساعده عند الحاجة لجميع الجامعات الراغبة بالانضمام الى النسخة الثالثة من التصنيف والتي بدء العمل بها مباشرة.

يُذكر أن التصنيف العربي للجامعات أطلق نسختين سابقتين وشهد اقبالاً منزايداً من قبل الجامعات وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو واتحاد مجالس البحث العلمي وهو يتمتع بشفافية تامة ومجاني لجميع المشاركين.

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