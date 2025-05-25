أول تعليق من جامعة أكتوبر الحديثة MSA بعد وفاة حفيد نوال الدجوي

كتب- عمر صبري:

نعى الحساب الرسمي لجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة MSA عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس الأمناء.

وجاء نص النعي: الدوام والبقاء لله وحده وإنا لله وإنا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم انتقل إلى ربه الأعلى الدكتور أحمد شريف الدجوى مدير التسويق والعلاقات العامة بجامعة MSA وحفيد السيدة الفاضلة نوال الدجوى رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وأعلنت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة الحداد الرسمى ولمدة 3 أيام.

وأرسلت الجامعة برقية عزاء من جميع أسرة الجامعة والطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين، داعيين الله عز وجل أن يرحمه ويغفر الله وان يدخله فسيح جناته وأن يلهم كل أفراد العائلة الصبر والسلوان.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عبر بيان رسمي، أنه وفى ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن ملابسات وفاة أحمد الدجوى حفيد نوال الدجوى وبالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 25 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة من أسرة المذكور بقيامه بإطلاق عيار نارى على نفسه مستخدماً طبنجة مرخصة خاصة به حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة القسم مما أدى إلى وفاته.

وأشارت التحريات إلى أنه كان يعالج فى الفترة الأخيرة من أمراض نفسية وسافر للخارج فى رحلة علاجية فى هذا الإطار وعاد للبلاد مساء 24 الجاري، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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