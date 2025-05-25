مذكرة تفاهم بين القومي لعلوم الليزر والأكاديمية الأوروبية لأمراض الصوت

كتب- عمر صبري:

نظم المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتورة جالا العزب عميد المعهد، الندوة الدولية الثانية حول " الليزر في الحنجرة"، برئاسة الدكتور حازم محمد صالح، أستاذ الأذن والأنف والحنجرة بالمعهد، وبحضور نخبة من الخبراء المحليين والدوليين في علوم الليزر، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز استشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي بالجامعة.

وتضمنت الندوة، توقيع الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة بيريت شنايدر ستيكلر رئيس الأكاديمية الأوروبية لأمراض الصوت، مذكرة تفاهم بين المعهد القومي لعلوم الليزر، والأكاديمية الأوروبية لأمراض الصوت، لمدة ثلاث سنوات في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتنفيذ ورش عمل وبرامج تدريبية، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات البحثية والبرامج التدريسية المشتركة.

وأوضح الدكتور، محمد سامي عبد الصادق، أهمية توقيع مذكرة التفاهم المشترك بين المعهد القومي لعلوم الليزر والأكاديمية الأوروبية لأمراض الصوت، والتي يمكن من خلالها تحقيق نتائج مثمرة للطرفين، إلى جانب انها تحقق تطورًا ملموسًا في تطبيقات علوم الليزر في المجالات الطبية، مؤكدًا حرص جامعة القاهرة على عقد العديد من اتفاقيات التعاون المشترك في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية مع كبرى الجامعات والمؤسسات الدولية.

جالا العزب: فرصة لتبادل الأفكار بين الخبراء

ومن جانبها، رحبت الدكتورة جالا العزب عميد المعهد القومي لعلوم الليزر، بالحضور في الندوة الدولية الثانية حول علوم الليزر في الحنجرة، والتي تشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المعهد، والأكاديمية الأوروبية لأمراض الصوت، لتحقيق مزيد من التعاون المثمر بين الطرفين في مجالات البحوث العلمية، والتعليم، وبرامج التدريب، مشيرًة إلى أن الندوة تمثل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين الخبراء المشاركين، وتتيح الفرصة للتعرف على تجاربهم المتنوعة، والتفاعل مع مساهمتهم الفعالة والاستفادة منها.

وتضمنت فعاليات الندوة تنظيم عدة محاضرات قدمها نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم الدكتور بيريت شنايدر ستيكلر، الأستاذة بجامعة فيينا الطبية ورئيسة الأكاديمية الأوروبية لأمراض الصوت، والدكتور فيليب كافييه، الأستاذ بجامعة برلين الطبية ومستشفى شاريتيه، وسبعة من كبار الخبراء المصريين، كما أدار الجلسات العلمية نخبة من كبار الأساتذة من المعهد القومي لعلوم الليزر، وكليات الطب بمختلف الجامعات المصرية، بالإضافة إلى متخصصين من مستشفيات القوات المسلحة والشرطة.