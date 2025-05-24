سيد عطا: جاهزية جامعة حلوان الأهلية لسير الاختبارات.. صور

كتب- عمر صبري:

أجرى الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب، والسيد عطا، أمين عام الجامعة، جولة تفقدية لمتابعة سير اختبارات نهاية العام الجامعي 2024-2025، في إطار حرص قيادات جامعة حلوان الأهلية على التواصل المباشر مع الطلاب ومتابعة سير العملية التعليمية.

وتعقد الاختبارات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، الذي أكد التزام الجامعة بتوفير كل افة أشكال الدعم للطلاب خلال فترة الاختبارات، وتذليل جميع العقبات التي قد تواجههم، مع الحرص على توجيههم بالتعليمات والإرشادات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية في أجواء منضبطة تحقق المستوى المطلوب من الجودة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الإدارة تولي أهمية لمصلحة الطلاب وتيسير أداء اختباراتهم في بيئة مثالية تضمن نجاح وانضباط فترة الاختبارات.

وخلال الجولة، أشاد الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بالجهود المتميزة المبذولة من قبل كل العاملين لضمان انتظام العملية الامتحانية وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

فيما أكد سيد عطا، أمين عام الجامعة، جاهزية كل قطاعات الجامعة وتكاتف إداراتها المختلفة لضمان جودة سير الاختبارات.

وتأتي هذه المتابعة الحية في إطار استراتيجية الجامعة للوقوف على أية تحديات أو مشكلات قد تواجه الطلاب أثناء أداء الاختبارات والعمل على حلها بشكل فوري.

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