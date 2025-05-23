كتب- عمر صبري:

تنظم كلية طب قصر العيني مؤتمرها العلمي السنوي "نحو مجتمع طبي مبتكر"، يومي 28 و29 مايو 2025، وذلك في قاعة المؤتمرات الكبرى، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وبإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز الابتكار في التعليم الطبي والبحث العلمي والممارسة الإكلينيكية، بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين.

كما تُعقد ورش عمل تخصصية يومي 26 و27 مايو في مركز التعليم المتطور، وتُمنح شهادات معتمدة للمشاركين.

وللراغبين في التسجيل للمؤتمر اضغط هنا.

أما الراغبين في التسجيل لورش العمل اضعط هنا.

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