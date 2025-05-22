خطوات التغلب على توتر وقلق الامتحانات

كتب- عمر صبري:

قدمت الدكتورة نسمة محمد، باحث قسم الفارماكولوجي، معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكي، المركز القومى للبحوث دليل لموسم الامتحانات: كيف تتغلب على موسم الامتحانات صحياً ونفسياً؟.

وأوضحت الباحثة، خلال الدليل المنشور بالمركز القومي للبحوث، أنه ومع اقتراب موسم الامتحانات، يعيش الطلاب وأسرهم في حالة من القلق والتوتر، إلا أن التفوق لا يُقاس بعدد ساعات المذاكرة فقط، بل يعتمد على التوازن بين العناية بالجسم والعقل فتغذي الذهن كما تغذي الجسد.

وأضافت أنه تعد التغذية أحد الجوانب الأساسية في هذه الفترة، فالإفطار المتوازن الغني بالبروتينات كالبَيض، أو الألياف كالشوفان والفواكه، يُنشط المخ ويُعزز التركيز، بينما، الإفراط من المنبهات، السكريات، أو الوجبات السريعة يؤدي إلى تذبذب الطاقة الذهنية، وضعف التركيز والخمول الذهني، أما الوجبات الخفيفة الصحية كالمكسرات، الزبادي، والتمر، فتُساهم في توازن السكر في الدم، مما يُعزز التركيز ويحسّن المزاج.

الأعراض الشائعة الناتجة عن التوتر

وأشارت إلى أن الصداع من أبرز الأعراض الشائعة الناتجة عن التوتر، قلة النوم، الجلوس الخاطئ أو الجفاف، وهنا ينصح بشرب كميات كافية من الماء، وأخذ فترات من الراحة مع الجلوس بشكل صحيح أثناء المذاكرة.

ولفتت أن النوم الكافي يوميًا ضروريا لتقوية الذاكرة وترسيخ المعلومات، أما على الجانب النفسي، فقد يصاحب رهبة الامتحان خفقان القلب، صعوبة التنفس، تشتت الذهن أو نوبات بكاء، حيث أنه ينصح بالتخطيط الجيد للمذاكرة إلى جانب أهمية الدعم العاطفي من الأسرة والأصدقاء لزيادة الثقة وتهدئة النفس ورفع المعنويات.

وتابعت: أيضا، يوجد ارتباط وثيق بين التوتر ومشاكل الجهاز الهضمي كالقولون العصبي، لذلك ينصح بتجنب الأطعمة الثقيلة، وتناول مشروبات مهدئة كالشمر أو النعناع مع ممارسة نشاط بدني كالمشي لتفريغ التوتر.

أدوية لتحسين التركيز أو تقليل القلق

واستطردت: وفيما يخص تناول أدوية لتحسين التركيز أو تقليل القلق، فيجب عدم تناولها دون استشارة طبية، خاصة الأدوية المنشطة أو المهدئة، لأنها قد تؤدي إلى آثار جانبية خطيرة أو التعود عليها. أما المكملات الغذائية، فيمكن استخدامها تحت إشراف طبى ومن الأفضل تحسين النمط اليومي للحصول على نتائج فعالة وآمنة.

وذكرت أنه وفي النهاية، لا يجب أن تكون الامتحانات مرادفًا للضغط والقلق بل فرصة لتنظيم نمط الحياة، وتحقيق التوازن بين العقل والجسم من خلال التغذية الجيدة، والنوم الكافي، وإدارة التوتر بوعي، فالامتحان مرحلة، أما صحتك فهي كل الحياة.

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