كتب- أحمد السعداوي:

تقدَّم عددٌ من طلاب قسم التصميم الداخلي البيئي بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان الأهلية، بشكوى إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تعرضهم إلى ظلم وإهدار لمجهودهم الأكاديمي والإبداعي.

وأوضح الطلاب، خلال شكواهم، أنهم نفذوا مشروعات تصميم وتنفيذ برجولات، كجزء من التقييم النهائي Final لمادة دراسية أساسية، وبذلوا في ذلك مجهودًا كبيرًا على مدار ثلاثة أسابيع متواصلة داخل الحرم الجامعي، من الصباح حتى المساء، وقد توِّج هذا الجهد بإقامة معرض ناجح عُرضت فيه البرجولات، وكان بمثابة صورة مشرفة للجامعة والقسم.

تكسير البرجولات دون أي إخطار أو مبرر

وأضاف طلاب قسم التصميم الداخلي البيئي بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان الأهلية، حسب شكواهم، أنهم تفاجؤوا بعد يومين فقط من انتهاء المعرض، بقيام أفراد بتكسير البرجولات بطريقة غير لائقة، ودون أي إخطار مسبق أو مبرر واضح؛ مما تسبب في تلف أعمالهم بشكل كامل، وهو ما شكَّلَ صدمةً لهم كطلاب بذلوا جهدًا كبيرًا، واعتمدت عليه درجات التقييم النهائي.

وتابع الطلاب: "قيل لنا إن هذا التصرف جاء بسبب حدوث حريق، وأن تكسير البرجولات كان إجراءً احترازيًّا، رغم أن موقع المعرض كان يراعي وجود مسافات بين البرجولات، ولم يُلاحظ أو يُسجل أي أثر فعلي لحريق، ولم يشاهد أحد هذا الحادث المزعوم؛ بل على العكس لدينا فيديوهات توثِّق عملية التكسير التي تمت بشكل تعسفي دون الرجوع إلى أي من الأساتذة أو إدارة الكلية"، وذلك حسب شكواهم.

مطالب بالتحقيق ومحاسبة المسؤول

وطالب طلاب قسم التصميم الداخلي البيئي بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان الأهلية، بالتحقيق في هذا الأمر، ومحاسبة المسؤولين عن إهدار مجهودهم بهذا الشكل، وحماية حقوقهم الأكاديمية والمعنوية، مع اتخاذ ما يلزم؛ لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات في المستقبل.

اقرأ أيضاً:

"تعليم القاهرة" تواصل البث المباشر لمراجعة الرياضيات لطلاب الشهادة الإعدادية

رئيس الجامعة الفرنسية لـ"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)

محظورات لجان امتحانات الثانوية الأزهرية 2025