كتب- عمر صبري:

تصدر اسم الدكتور نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة MSA منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما حررت "الدجوي" محضرًا لسرقة متعلقات وإرث للعائلة من منزلها يتضمن 3 ملايين دولار و50 مليون جنيه مصري، و350 ألف جنيه استرليني وحوالي 15 كيلو من المشغولات الذهبية.

ماما نوال

الدكتورة نوال الدجوي أو "ماما نوال" كما يناديها الغالبية نظرًا لطبيعة تعاملها وسمعتها الطيبة خصوصًا في الأوساط الأكاديمية، تعد من رائدات التجارب التعليمية في مصر سواء في مجالات التعليم العالي والجامعات والبحث العلمي أو المدارس بالتربية والتعليم.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الدكتورة نوال الدجوي:

- أول من فكرت ونفذت مشروع مدرسة لغات مصرية خاصة في القاهرة عام ١٩٥٨ وذلك وسط منافسة شديدة من المدارس الأجنبية.

- مؤسسة مدارس دار التربية بالزمالك.

- رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA.

- حصدت العديد من الجوائز وشهادات التكريم لما قدمته من إسهامات للنهوض بالتعليم في مصر.

- منحتها جامعة ميديل سيكس البريطانية درجة الاستاذية الفخرية لدورها الرائدة في تطوير التعليم الأهلي في مصر والالتزام بمعايير الجودة العالمية.

- حصلت على الدكتوراه الفخرية من جامعة ميسوري بأمريكا عام ١٩٩٧ وكان ذلك من اتحاد الجامعات الأمريكية والتي تضم ٨٧ جامعة.

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