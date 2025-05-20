تجارة عين شمس تقترح إعداد لائحة دراسية لبرنامج تكنولوجيا الأعمال

كتب- عمر صبري:

عقد مجلس كلية التجارة جامعة عين شمس، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور فريد محرم، عميد الكلية.

وطلب عميد الكلية من أعضاء المجلس الوقوف دقيقة حدادًا على روح الدكتورة سماسم كامل الأستاذ بقسم المحاسبة والمراجعة، وقراءة الفاتحة على روحها الطاهر.

وأكد الدكتور فريد محرم عميد الكلية، أهمية التركيز على تحسين أداء الكلية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، والعمل على كل مبادئ ضمان جودة التعليم والاعتماد، وانتظام سير العملية التعليمية وفق الخطط المعتمدة، معربًا عن تمنياته لكل قطاعات الكلية بالازدهار والتقدم.

وناقش المجلس بعض الموضوعات الخاصة بالخطط الأكاديمية للكلية وتحديد الأهداف الاستراتيجية، وتطوير البرامج التعليمية وتحسين جودة التعليم في الكلية، وحل المشكلات الإدارية التي تواجه الكلية وتحسين بيئة العمل، وفرص التعاون الدولي والتبادل الثقافي والأكاديمي، وبعض الموضوعات التي تخص طلاب مرحلة البكالوريوس، ومرحلة الدراسات العليا.

وناقش المجلس الاقتراح المقدم من الدكتور فريد محرم، لإعداد لائحة دراسية لبرنامج تكنولوجيا الأعمال Business Technology ضمن برنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية.

وناقش المجلس أيضًا اللائحة الدراسية المقدمة من الدكتور حسين عيسى، والخاصة ببرنامج العلوم المصرفية، والذي سوف تتم إضافته إلى برامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية.

ووافق المجلس على الاقتراح المقدم بترشيح الدكتور عاطف العوام مستشارًا ماليًّا لعميد الكلية، وقام المجلس بتشكيل لجنة حوكمة لاختيار القيادات الإدارية بالكلية.

وأكد المجلس قواعد الانتدابات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس خارج الجامعة، وضوابط السماح بمزاولة المهنة.

وحدد المجلس مواعيد عقد السيمنارات ومجالس الأقسام العلمية ولجان (شؤون التعليم والطلاب- شؤون الدراسات العليا والبحوث- شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة)، وموعد انعقاد مجلس الكلية.

وقام باعتماد مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعام الجامعي 2024/2025.

وأكد المجلس انضباط أعمال الامتحانات، ومراعاة طبيعة الورقة الامتحانية للطلاب ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع مركز الطلاب ذوي الإعاقة وإدارة تطوير التعليم القياس والتقويم.

وأكد المجلس توصيات مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في 24/3/2025 على اعتماد الإجراءات الخاصة بإبرام الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم.

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، وعضو اللجنة الرئاسية الاستشارية للاقتصاد الكلي، ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، وعبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي، وعاطف العوام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون المالية، والدكتور محمد محمود عبد المجيد محمود، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، والدكتور عبد الرحمن عليان أستاذ التكاليف المتفرغ ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب الأسبق، والدكتور كمال حسين أستاذ التكاليف المتفرغ ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب الأسبق، الدكتور محمد لطفي حسونة الأستاذ المتفرغ بقسم المحاسبة ورئيس قسم المحاسبة الأسبق، الدكتورة جلال حافظ، أستاذ إدارة الأعمال وعضو مجلس الشورى الأسبق، الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشورى الأسبق، الدكتورة جيهان رجب، أستاذ التسويق ومستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضو المجلس القومي للمرأة.

وحضر الاجتماع الأساتذة رؤوساء مجالس الأقسام العلمية، ومنسقو البرامج الدراسية، ومدير وحدة ضمان الجودة وتقييم الأداء، ومديرو المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، وعدد من الأساتذة بالكلية.

ووافق المجلس على المقترح المقدم من عميد الكلية بتكريم عمداء الكلية السابقين ضمن فاعليات حفل تخرج الخريجين للعام الأكاديمي ٢٠٢٥ والتي من المقرر تنظيمها خلال احتفالات مصر بنصر أكتوبر المجيد ٢٠٢٥.

اقرأ أيضاً:

ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025

تنسيق الجامعات 2025.. كل ما تريد معرفته عن برنامج الطب الفرنسي "كاف" لطلاب الثانوية

8 توجيهات من جامعة الأزهر لعمداء الكليات بشأن الامتحانات