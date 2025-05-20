كتب - عمر صبري:

انتهى المجلس الأعلى للجامعات لشئون التعليم والطلاب، بحضور رؤساء ونواب رؤساء جامعات إلى قرارات جديدة، بشأن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية أو أجنبية، والتي يعد اجتيازها شرطًا للالتحاق بتلك الكليات من خلال مكتب تنسيق الجامعات.

وفيما يلي المعلومات الرسمية الخاصة باختبارات القدرات 2025-2026 لطلاب الثانوية العامة 2024-2025:

1- تعقد اختبارات القدرات في 5 كليات هي الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة، التربية الموسيقية، التربية الفنية، وكليات علوم الرياضة.

2- اللجنة العليا للإشراف على اختبارات القدرات للعام الجامعي 2025/2026 أصدرت أهم التعليمات الخاصة بإعداد بنوك الأسئلة لاختبارات قدرات قطاعات الفنون والتربية الموسيقية.

تحقيق التوازن

3- اختبارات القدرات في قطاعات الفنون تشمل تحقيق التوازن واختيار موضوعات عامة مستمدة من الحياة اليومية مع تناسب هذه الموضوعات مع الوقت الحالي والتطورات الحديثة.

4- دليل اختبارات كليات علوم الرياضة قسمت هذا العام إلى مسارين "بدني ومهاري" بهدف قياس القدرات الرياضية للطلاب والطالبات.

5- تحقيق المعايير المطلوبة للالتحاق بكليات اختبارات القدرات.

استمرار تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني

6- استمرار تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني التي تم استحداثها في العام الماضي والتي تتيح أكثر من آلية للدفع الإلكتروني.

7- ضرورة اجتياز الطالب اختبار داخلي بكليات التربية النوعية لشعبتي التربية الفنية والتربية الموسيقية بعد ترشحه للكلية من خلال مكتب التنسيق.

8- قرار اختبارات القدرات يأتي ضرورة لتوافر حس فني لدى الطلاب الملتحقين.

9- في حال عدم اجتياز الطالب للاختبار الداخلي في شعبتي التربية الفنية والموسيقية بالتربية يتم قبوله بأحد الأقسام الأخرى بالكلية حيث يتم توزيع الطلاب على أقسام وشعب الكلية عن طريق الكلية مباشرة.

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