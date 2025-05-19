تنسيق الجامعات 2025.. كل ما تريد معرفته عن برنامج الطب الفرنسي "كاف" لطلاب الثانوية

كتب- عمر صبري:

تطلق كلية الطب جامعة القاهرة بموسم تنسيق الجامعات أمام طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة 2025 - 2026 برنامج الطب الفرنسي "كاف" في 2025-2026: خطوة استراتيجية لتعزيز الريادة الأفريقية والانفتاح الدولي.

تبدأ الدراسة رسميًا مع بداية العام الدراسي 2025-2026، في توجه نوعي يؤكد التزام الكلية بدورها التاريخي كمركز علمي رائد ومؤثر في القارة الأفريقية والفرانكوفونية.

90 عضو هيئة تدريس

بدأت ملامح البرنامج تتبلور في أكتوبر 2023، انطلاقاً من رؤية طموحة تهدف إلى فتح آفاق التعليم الطبي أمام الطلاب من الدول الناطقة بالفرنسية، وخاصة في أفريقيا وحوض النيل، وكذلك دول البحر الأبيض المتوسط، بهدف تعزيز التواصل الأكاديمي وترسيخ دور القصر العيني كجسر تنموي وإنساني وعلمي بين مصر وأفريقيا.

كانت فكرة البرنامج موضوع دراسة متكاملة تضمنت تحليل SWOT، والتي أسفرت عن وجود قاعدة بشرية متميزة من 90 عضو هيئة تدريس ومساعد يجيدون اللغة الفرنسية وقادرون على التدريس في مختلف أقسام الكلية. وتم دعم هذه القاعدة بتأهيل 60 عضو هيئة تدريس إضافي من خلال برامج تعليمية مكثفة بالتعاون مع قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب، ليصل إجمالي عدد الموظفين الجاهزين للعمل في البرنامج إلى 150 عند انطلاقه.

5 سنوات مدة الدراسة بمجموع 314 نقطة

يتميز برنامج "كاف" بعدد من المميزات المهمة التي تجعله نموذجاً تعليمياً متقدماً على الساحة الإقليمية والدولية، حيث يعتمد اللغة الفرنسية لغة للدراسة والتقييم، وتمتد مدة الدراسة إلى خمس سنوات (عشرة فصول دراسية) بنظام النقاط المعتمدة، بمجموع 314 نقطة، كل نقطة تعادل 30 ساعة جهد طالبي مقسمة بالتساوي بين ساعات الاتصال والدراسة الذاتية.

يعتمد البرنامج على منهجية التعليم الطبي القائم على الكفاءة CBME وفقًا للمعايير المرجعية الوطنية NARS 2017، مع التركيز على تكامل الدورة، والتدريس في مجموعات صغيرة، والتعلم الذي يركز على الطالب، ويتم تنفيذه من خلال برنامج الإرشاد الذي يدعم العمل الجماعي والمراقبة الأكاديمية الدقيقة.

نظام التقييم

أما نظام التقييم فهو يجمع بين التقييم التكويني والتراكمي، ويوثق التعلم الذاتي باستخدام سجل الإنجاز الورقي أو الإلكتروني. تنقسم الدراسة إلى مرحلتين: الأولى 5 فصول دراسيةلتدريس العلوم الطبية الأساسية بنظام وحدة متكاملة تعتمد على أجهزة الجسم، والثانية 5 فصول دراسية لتدريس العلوم الطبية السريرية من خلال الزيارات السريرية، تتضمن 100 حالة سريرية رئيسية تدرس بشكل متكامل بين الأقسام المختلفة.

وسيتم تطبيق البرنامج بشكل فعال على الطلاب الجدد المسجلين بالسنة الأولى بكلية الطب مع بداية العام الدراسي 2025-2026، ليكون منصة أكاديمية جديدة تعزز القدرة التنافسية لخريجي القصر العيني، وتضع الكلية في قلب خريطة الطب العالمية، كمصدر للتأثير العلمي والإنساني الممتد من القاهرة إلى كل العواصم الأفريقية الناطقة بالفرنسية.

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