تأبين الدكتورة ريم بهجت أول رئيس لجامعة مصر للمعللوماتية ومنحة دراسية باسمها للمتفوقين

كتب- عمر صبري:

نظمت جامعة مصر للمعلوماتية، أمس، السبت حفل تأبين للراحلة الدكتورة ريم بهجت الرئيس المؤسس لجامعة مصر للمعلوماتية، وذلك اعترافا بدورها الكبير في تأسيس الجامعة وتحقيقها العديد من الإنجازات والنجاحات، بفضل تفانيها ورؤيتها وجهودها الممتدة على أكثر من أربعين عاما في خدمة قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وريادتها في تخصص من أهم علوم المستقبل وهو الذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيان، قال الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، إن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات افتتح حفل التأبين بكلمة أشاد فيها بمناقب ورحلة الدكتورة ريم وعطائها الممتد في خدمة العلم ومحراب التعليم الجامعي في مصر والوطن العربي وبعض الدول الأوروبية التي عملت بها، وما قدمته من خدمات جليلة للوطن عبر عضويتها في المجلس الاستشاري لخبراء وعلماء مصر.

وأضاف أن حفل التأبين جاء تخليدا لذكراها كي تكون منارة ملهمة للأجيال القادمة، حيث حرصنا على تعريف المشاركين من طلاب الجامعة وتلاميذ وزملاء الراحلة الفاضلة، بمسيرتها الي جانب ان التأبين هو رسالة إلى رجال العلم بان العمل الصالح يبقي مثمرا وأنه رحل صاحب هذا العمل، موجها الشكر لكل من شارك في الحفل.

وقال إن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كشف النقاب عن لوحة تذكارية باسم الدكتورة ريم بهجت لتحمل القاعة الرئيسية بالجامعة اسم الراحلة الكبيرة.

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