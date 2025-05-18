بتمويل يصل لـ 20 مليون جنيه.. فتح باب التقديم لإنشاء معامل بحثية مصرية - صينية مشتركة

كتب- عمر صبري:

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، بالتعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، عن فتح باب التقدم للمرحلة الأولى من برنامج "إنشاء معامل بحثية مصرية - صينية مشتركة"، بهدف تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي طويل الأمد بين البلدين.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن البرنامج يُمثل خطوة استراتيجية لدعم العلاقات البحثية مع الصين، والمساهمة في بناء معامل تطبيقية متطورة تدعم الباحثين المصريين وتخدم الأولويات التنموية للدولة.

من جانبه، أشار الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لـ STDF، إلى أن البرنامج يهدف إلى تأسيس بنية بحثية متقدمة بالشراكة مع مؤسسات صينية مرموقة، مما يُتيح فرصًا كبيرة لنقل وتوطين التكنولوجيا داخل مصر، بدعم تمويلي يصل إلى 20 مليون جنيه مصري لكل مشروع من الجانب المصري، إلى جانب 3 ملايين يوان صيني من الجانب الصيني، ولمدة تمتد حتى ثلاث سنوات.

ويستهدف البرنامج إنشاء ثلاثة معامل بحثية متخصصة داخل مصر، تعمل كمراكز تعاون مشترك بين العلماء المصريين والصينيين، في المجالات التالية:

تكنولوجيا التنمية المستدامة، وتشمل إدارة المخلفات، إعادة التدوير، الطاقة الخضراء، والتقنيات منخفضة الانبعاثات.

دور التكنولوجيا في الحد من الفقر، مثل الزراعة الذكية وتطبيقات العلوم الحديثة في دعم المجتمعات.

الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة.

ويُشترط أن تكون الجهات المتقدمة حكومية (جامعات أو مراكز بحثية)، بحيث يقتصر التقديم على مقترح واحد فقط لكل مجال. كما يشترط أن يكون الباحث الرئيسي مصري الجنسية، حاصلًا على الدكتوراه، ويتبع جهة بحثية حكومية، مع ضرورة توفير موقع مناسب لإنشاء المعمل وتقديم خطة استدامة تضمن استمراره لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء المشروع.

وأوضحت الهيئة أن آخر موعد لتقديم المقترحات هو يوم الأحد 23 يونيو 2025، في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

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