رئيس جامعة طنطا خلال زيارة طالبات علوم الرياضة: تحركنا لصالح بناتنا

كتب- عمر صبري:

قام الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، بزيارة الطالبات اللاتي تعرضن لحالات إغماء أثناء الامتحان العملي لمادة ألعاب القوى بكلية علوم الرياضة، بسبب ارتفاع درجات حرارة الجو، وذلك في مستشفى الجراحات الجديد، بحضور الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، والدكتور هانى سعيد عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور محمد حنتيرة وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور شريف صالح وكيل كلية علوم الرياضة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وعدد من مديري المستشفيات الجامعية.

أوضح رئيس الجامعة أن هذه الزيارة تأتي في اطار متابعة الجامعة الحثيثة لأوضاع الطالبات والاطمئنان على حالتهن الصحية بعد الواقعة التي نتجت عن سوء الأحوال الجوية، موضحا فور ورود أنباء عن حالات الإغماء بين عدد من طالبات كلية علوم الرياضة، تم اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لضمان سلامة الطالبات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهن، وكان عدد الحالات التى تعرضت للاغماء ٤٨ طالبة ومدرس مساعد بالكلية، تم نقل 18 حالة إلى الادارة الطبية، و31 حالة إلى مستشفى المنشاوى، وتم التوجيه بنقل 21 حالة من مستشفى المنشاوي العام إلى مستشفيات طنطا الجامعية، مؤكدا خروج جميع الحالات ، ماعدا 4 حالات بمستشفى الجراحات الجديد وحالتهم مستقرة.

وخلال الزيارة، اطمأن الدكتور محمد حسين على صحة الطالبات وتحدث معهن ومع الأطقم الطبية المشرفة على علاجهن، مؤكدًا على حرص الجامعة الكامل على توفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لهن. كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع الطالبات، مشيدًا بصمودهن وعزيمتهن.

وأوضح رئيس الجامعة أنه أصدر توجيهات مباشرة فور حدوث الواقعة بإلغاء كافة الاختبارات العملية المقررة بكلية علوم الرياضة اليوم، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى تخفيف الضغط على الطالبات وتوفير بيئة آمنة لهن.

كما وجه الدكتور محمد حسين المستشفيات الجامعية والإدارة الطبية بالجامعة برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال وتقديم كافة أوجه الرعاية والإسعافات الأولية للطالبات المصابات. وأكد على أن سلامة جميع الطلاب والطالبات تأتي على رأس أولويات إدارة الجامعة، ولا يمكن التهاون في أي إجراء يضمن سلامتهم.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس الجامعة تعليمات مشددة إلى عميد كلية علوم الرياضة بإعداد تقرير مفصل وعاجل حول ملابسات هذه الواقعة، وتحديد الأسباب التي أدت إلى حدوثها. ويهدف هذا التقرير إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، خاصة في ظل الأحوال الجوية غير المستقرة التي تشهدها البلاد.







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